Castilla y León registra en 2025 la tasa de mortalidad por violencia de género más baja de España

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VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha cerrado el año 2025 con una tasa de 0,92 muertes por violencia de género por cada millón de mujeres de 15 o más años, lo que sitúa a la comunidad autónoma con el índice de mortalidad más bajo de todo el territorio nacional.

Esta cifra se posiciona significativamente por debajo de la media nacional del ejercicio, que ha quedado establecida en 2,25 víctimas, y contrasta con los datos de otras regiones como Extremadura o La Rioja, que han liderado esta estadística con tasas de 8,61 y 6,95, respectivamente.

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha presentado este martes el informe anual que revela que la comunidad castellanoleonesa mantiene una tendencia positiva en comparación con su serie histórica. En el acumulado del periodo 2003-2025, Castilla y León presenta una tasa de 58,4 muertes por millón de mujeres, una cifra que la coloca en la parte baja de la tabla histórica nacional, cuya media se sitúa en 67,1 fallecimientos por violencia machista.

A nivel estatal, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas durante 2025 se ha situado en 49, lo que eleva el total de víctimas desde el inicio del cómputo oficial a 1.342. El informe ha destacado que, aunque se trata de una de las cifras anuales más bajas registradas hasta la fecha, el ritmo de feminicidios se ha mantenido en una víctima cada 7,4 días.

La media de edad de las fallecidas el pasado año ha ascendido a los 47,3 años, superando el promedio histórico de 43 años. Con respecto a las circunstancias de las agresiones registradas en el país, el 80% de las víctimas convivía con su agresor en el momento del crimen, un porcentaje superior a la media de la serie histórica, que se sitúa en el 63%.

Asimismo, el 22,4% de las mujeres asesinadas en 2025 había presentado una denuncia previa contra su agresor, una situación que ha dejado a un total de 39 menores en situación de orfandad durante el último ejercicio.

Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial ha insistido en la necesidad de perfeccionar las herramientas de protección, pese al descenso progresivo de la media anual de muertes en la última década.

El informe ha concluido que la consolidación de las políticas públicas y el incremento de las medidas de protección han favorecido una mejora en los indicadores de seguridad, aunque ha calificado de "intolerable" la persistencia de estos asesinatos en la sociedad española.

El teléfono 016 es el número de información y asesoramiento jurídico para las víctimas de violencia machista y su entorno. Funciona las 24 horas, atiende en 52 idiomas, es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica, aunque puede quedar registrado en ciertos terminales y debe ser borrado. El servicio también responde a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y presta atención mediante WhatsApp en el 600000016.