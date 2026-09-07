CyL registra 34 fallecidos en las carreteras durante el verano, dos más que en 2025

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34 personas ha fallecido en los siniestros de tráfico registrados en las carreteras de Castilla y León durante los meses de julio y agosto de 2026, lo que supone dos víctimas mortales más que en el mismo periodo del año anterior.

Este balance provincial de la Operación Verano 2026 de la Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido dado a conocer este lunes por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante un acto celebrado en la sede del organismo. A nivel nacional, el verano ha finalizado con 240 fallecidos en las carreteras, diez personas más que en el ejercicio precedente (+4%).

Durante los meses de julio y agosto, los incendios forestales, con especial incidencia en Ávila dentro de la comunidad castellanoleonesa, han vuelto a condicionar el trabajo de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la DGT. En el conjunto del país se han cortado un total de 2.640 kilómetros de carreteras por el fuego, afectando a 227 vías y alcanzando el máximo el 27 de julio con 850 kilómetros interrumpidos.

Para gestionar estas afecciones por incendios, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha realizado 376 actuaciones en control de acceso a zonas afectadas, se ha desplegado en 226 puntos clave de acceso para vehículos de emergencia, ha ejecutado 451 cortes de carreteras y ha habilitado dispositivos de itinerarios alternativos. Un total de 1.599 efectivos de Tráfico ha participado en el despliegue estatal, apoyado en 41 intervenciones por agentes de los destacamentos de las provincias colindantes a las zonas de los incendios.

A nivel autonómico, el comportamiento de la siniestralidad estival ha respondido a variaciones y cambios puntuales en las comunidades sin que se identifique un patrón geográfico persistente. En el acumulado del año a fecha de 31 de agosto, España contabiliza 734 personas fallecidas frente a las 750 del mismo periodo de 2025, lo que representa un descenso del 2 por ciento.