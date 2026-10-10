Castilla y León registró 157.132 demandantes de empleo en septiembre, de ellos 107.543 no ocupados que suben un 2,40%

VALLADOLID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de demandantes de empleo en Castilla y León en el mes de septiembre de 2026 fue de 157.132, de los que 33.500 eran ocupados, 16.089 tenían disponibilidad limitada, 100.717 eran parados registrados y 6.826 eran "otros no ocupados considerados parados por la EPA".

Además y según los últimos datos facilitados a Europa Press por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, los demandantes de empleo "no ocupados" (parados registrados y otros no ocupados) registrados en Castilla y León el pasado mes (107.543) aumentaron un 2,40 por ciento (2.522 personas más) respecto al mismo mes del año anterior, mientras que la media nacional cayó un 1,9 por ciento.

Del mismo modo, en términos mensuales el número de demandantes de empleo "no ocupados" subió en Castilla y León un 2,37 por ciento (2.490 personas más), por encima de la media de España donde aumentaron un 0,94 por ciento.