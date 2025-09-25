Castillo de Fuensaldaña expondrá la evolución de las Cortes a través de siete obras de hitos históricos

VALLADOLID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Fuensaldaña expondrá desde principios de 2026 la evolución de las Cortes a través de siete obras que están basada en otros tantos hitos históricos seleccionados por los historiadores Carlos Belloso y Javier Traité y en la que participan siete pintores elegidos por su "reconocido prestigio" y por su estilo, "muy diferente" entre ellos.

Así lo han explicado el diputado y presidente de Valladolid Avanza, Moisés Santana, la directora del Castillo de Fuensaldaña, Laura Martín, y la alcaldesa del municipio, Pilar Peña, que han presentado esta iniciativa que se ubicará en la sala de herradura de la Torre del Homenaje de lo que fue la sede del Parlamento autonómico hasta 2007.

La sala conserva todavía el mobiliario original, en concreto una mesa con forma de herradura que da nombre a la estancia y que fue diseñada para albergar la sala de comisiones de las primeras Cortes de la democracia, lo que aporta un valor añadido al futuro recorrido museográfico, ha recordado la regidora.

Para elaborar el relato histórico de este nuevo espacio, la institución provincial ha encargado a los doctores en Historia Carlos Belloso y Javier Traité sendos informes en los que había que recoger los siete hitos más relevantes en la historia de las Cortes. Una iniciativa, ha señalado Moisés Santana, que "avanza en la musealización del Castillo de Fuensaldaña".

Tras un "riguroso trabajo de análisis", se han seleccionado los siguientes acontecimientos: Cortes de León (1188) y Cortes de Sevilla (1250); Cortes de Segovia (1347); Cortes de Ávila (1420); Revuelta comunera: Juana de Castilla y Carlos V.; Las no Cortes de 1665; Las Cortes de Castilla y León en la Constitución de Cádiz (1812) y Las Cortes de Fuensaldaña (1983).

Con el fin de plasmar estos hitos en obras artísticas de gran formato, la Diputación ha convocado a siete artistas de "reconocido prestigio" y "estilos muy diferentes", ha ahondado Laura Martín. Se trata de Enrique Reche (realismo contemporáneo); Santiago Bellido, (realismo humano); Daniel Yordanov (realismo expresivo con connotaciones sociales e irónicas); Rosana Largo Rodríguez (hiperrealismo con base en el onirismo surrealista); Pablo Giménez (paisajista luminoso); Julio Sendino (descomposición geométrica) y Blanca Ruiz Paniagua (pintura emocional entre la figuración y la abstracción).

Cada artista recibirá íntegros los informes elaborados por los historiadores para que puedan contar con una visión de conjunto, independientemente del hito concreto que les haya correspondido. "Tendrán libertad estética y creativa para interpretar el acontecimiento, debiendo ajustarse únicamente a las medidas que exige la sala", ha añadido Laura Martín que ha agradecido a la institución provincial que crea en sus técnicos y en el "trabajo en equipo" para seguir impulsando los centros turísticos de la provincia con iniciativas de este tipo.

La nueva sala abrirá sus puertas al público a comienzos de 2026 y completará la experiencia de visita al Castillo de Fuensaldaña, Centro de Interpretación de los Castillos.

HISTORIADOR Y ARTISTA

Carlos Belloso ha aplaudido esta iniciativa para describir las Cortes como "institución que representa poder, una capacidad legislativa para crear derecho y los límites que se pueden poner al poder". "Yo creo que entramos en la esencia del hombre en cada época, que las Cortes, en cada momento histórico, son una cosa distinta y representan cosas distintas y tienen una función y un comportamiento distinto. También evidencia como el hombre y el pensamiento político, jurídico, ha ido evolucionando y ha ido cambiando a lo largo de la historia hasta llegar al momento en que nos encontramos", ha apostillado.

Por su parte, Rosana Largo ha mostrado su "ilusión" por participar en una iniciativa que da "visibilidad a la historia" desde un punto de vista "artístico y con un simbolismo en todos y cada uno de los cuadros". "Además, los estilismos de cada uno de los cuadros es muy variopinto, con lo cual va a amenizar muchísimo el espacio. Además, supone un reto proyectar esa historia que tiene una argumentación muy clara y muy precisa por parte de los historiadores", ha añadido.