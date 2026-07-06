Las 'Catas Escondidas', nueva iniciativa de La Ruta de los Vinos Cigales, llegarán a once localidades de Valladolid

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón; la gerente de La Ruta del Vino Cigales, Aitziber Bengoa y la teniente de alcalde de Cigales María del Val - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ruta de los Vinos Cigales lanza la primera edición de las 'Catas Escondidas', una iniciativa que se pone en marcha este verano y que, cada miércoles, combinará degustación de vinos con el descubrimiento de algunos de los rincones únicos de once municipios vallisoletanos, del 8 de julio al 16 de septiembre.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha estado acompañado por la gerente de La Ruta del Vino Cigales, Aitziber Bengoa, en la presentación de las 'Catas Escondidas' en el Palacio de Pimentel, donde ha explicado que "la iniciativa tiene como objetivo acercar a vecinos y visitantes a recuerdos singulares y habitualmente poco conocidos de los pueblos que están cercanos, poniendo en valor su historia, su identidad y su perspectiva patrimonial".

"El enoturismo es una forma de conocer un territorio, de entender su historia, su patrimonio y, sobre todo, a las personas que le dan vida", ha apuntado Bengoa, quien ha aseverado que los pueblos "son lugares extraordinarios, algunos son muy conocidos, pero existen otros muchos que pasan desapercibidos", y es precisamente de esta reflexión donde nacen las 'Catas escondidas'.

Las 'Catas Escondidas' se celebrarán todos los miércoles de julio a septiembre en once localidades de la Ruta del Vino Cigales, y tendrán una estructura común ya que se ofrece una cata comentada de dos vinos, acompañada de la experiencia de conocer el pueblo donde se celebra, como ha subrayado Roberto Migallón.

Además, las catas se completarán con una degustación de queso, un producto estrechamente ligado a la gastronomía del territorio.

En representación del Ayuntamiento de Cigales, la teniente de alcalde, María del Val, ha resaltado que este pueblo "está muy vinculado a la historia, y por eso es un orgullo ofrecer esta iniciativa".

Las plazas para participar en esta iniciativa están limitadas a veinte y las inscripciones de cada cata se darán a conocer a través de las redes sociales de la Ruta del Vino y del municipio, ha aclarado Bengoa.

Las 'Catas Escondidas' tienen previsto realizarse el 8 de julio en Fuensaldaña; 15 de julio, Cubillas de Santa Marta; 22 de julio, Cigales; 29 de julio, Cabezón de Pisuerga; 5 de agosto, Quintanilla de Trigueros; 13 de agosto (jueves), Mucientes; 19 de agosto, San Martín de Valvení; 26 de agosto, Trigueros del Valle; 2 de septiembre, Corcos; 9 de septiembre, Valladolid; y 16 de septiembre, Santovenia de Pisuerga,.