La Cátedra de Estudios Leoneses de la ULE recopila material para el nuevo Portal de Memoria Gráfica

LEÓN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELe), de la Universidad de León, ha comenzado a recoger material para el inicio del nuevo portal de Memoria Gráfica, que tiene como objetivo recuperar, preservar y difundir la cultura y el patrimonio de los territorios que conformaron el Reino de León.

El portal de Memoria Gráfica estará destinado a recopilar imágenes, vídeos y documentos visuales que testimonien la vida cotidiana, el paisaje, la arquitectura y las transformaciones sociales del territorio leonés, según ha informado la Universidad en un comunicado recogido por Europa Press.

A través de su página web (https://cele.unileon.es), la Cátedra también ofrece al público una red de recursos digitales que permite explorar, estudiar y compartir el legado del Reino de León.

En este contexto, la ULE ha subrayado que la CELe es un espacio "abierto a la investigación y a la participación ciudadana, un punto de encuentro entre la universidad y la sociedad que invita a todas las personas interesadas a colaborar en la tarea de rescatar y transmitir la memoria común de León y sus comarcas".

Además de la labor investigadora y archivística, la Cátedra impulsa una "intensa" actividad docente y divulgativa, mediante cursos, conferencias, publicaciones y conciertos de música tradicional que buscan "acercar el patrimonio leonés a las nuevas generaciones y fomentar el conocimiento de una herencia compartida".