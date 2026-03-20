La Catedral de León inicia mañana una nueva temporada de proyecciones con la Semana Santa como protagonista

Las proyecciones de luz y sonido sobre la fachada de la Catedral de León se retoman mañana con una versión dedicada a la Semana Santa. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las proyecciones sobre la fachada de la Catedral de León se retoman mañana con una versión dedicada a la Semana Santa en una adaptación del espectáculo 'Una historia narrada en piedra' dedicada a la Pasión leonesa.

Este sábado a las 22.00 horas la luz y el color vuelven al pórtico occidental de la Pulchra Leonina para relatar la historia del templo, emblema de León. Las proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral son un espectáculo de luz y sonido llevado a cabo a través de la técnica del video mapping.

El pórtico cobra vida y sobre él se proyecta la historia de la propia Catedral de León desde que albergó unas termas hasta el templo gótico que hoy se conoce, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Además de las imágenes en 3D, las proyecciones cuentan con música y una locución que ayuda a guiar al espectador a través de los siglos. Entre otros atractivos, la proyección devuelve a la fachada occidental la policromía gótica original que el tiempo borró y toma como referencia directa los pigmentos conservados en la portada de la Virgen del Dado.

A esta primera proyección de la temporada le seguirán las del próximo día 28 de marzo y los sábados 11, 18 y 25 de abril.