La Catedral de Salamanca, protagonista de la celebración de 'La noche de los fotógrafos' el 19 de agosto

SALAMANCA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El próximo martes, 19 de agosto, tendrá lugar en la subida a la Catedral, Ieronimus, la actividad especial 'La noche de los fotógrafos', que coincidirá con la celebración del Día Mundial de la Fotografía. De 21.00 a 23.30 horas, los amantes de la fotografía tendrán la oportunidad de capturar imágenes de la ciudad y del propio monumento desde las Torres de la Catedral.

Desde el Ayuntamiento de Salamanca han indicado que con la ciudad iluminada "este escenario privilegiado invita a buscar la instantánea perfecta". El precio de la entrada es de cinco euros.

El programa 'Salamanca, culta y oculta' ofrece cada semana sus propuestas, siete, dirigidas a salmantinos y visitantes, que combinan "el patrimonio de la ciudad con su cara oculta", como han recordado desde el Consistorio.

La primera de ellas es el recorrido teatralizado 'Carmen Martín Gaite y vecinos', en el que se ofrece un atractivo paseo patrimonial desde la plaza de los Bandos hasta el huerto de Calixto y Melibea, basado en la escritora y otros ilustres personajes. Se puede realizar los viernes (20.00 horas), sábados (12.00 horas y 20.00 horas) y domingos (12.00 horas).

Las visitas teatralizadas de la Constelación de Retablos Barrocos es otro de los atractivos de este apartado. La iglesia de la Purísima el sábado 16 y la de Santa Clara el domingo 17 serán los dos escenarios de la visita teatralizada 'Constelación de Retablos Barrocos'. La entrada es gratuita y se ofrecerán pases a las 11.30 horas, 12.00 horas, 12.30 horas y 13.00 horas.

Las visitas nocturnas a las Torres forman parte también del apartado de la 'Salamanca, culta y oculta'. En Ieronimus se pueden disfrutar (con entrada), los viernes y sábados, en seis pases, cada media hora, desde las 20.30 horas. En Scala Coeli (también con entrada) se pueden realizar viernes y sábados, de 21.00 a 00.00 horas.

La ribera del Tormes es, por su parte, escenario de la visita guiada 'Patrimonio y leyendas del río Tormes', que se puede realizar los miércoles y viernes a las 21.00 horas.

El apartado 'Salamanca, culta y oculta' permite disfrutar de la visita guiada 'Leyendas de la Salamanca Oculta', los jueves y sábados, a las 21.00 horas. En esta propuesta se puede realizar un recorrido desde la Cueva de Salamanca hasta el Museo de Pintura Medieval de Santa Clara, pasando por el Convento de San Esteban que profundiza en la Salamanca misteriosa y los atractivos de la zona este de la ciudad.

También se incluye el Museo del Cerro de San Vicente, que cuenta con acceso libre y gratuito los viernes de 19.00 a 21.30 horas, sábados de 11:30 a 14:00 horas y de 19.00 a 21.30 horas, y domingos de 11.30 horas a 14:00 horas.

Además, se incluyen visitas guiadas con reserva en www.salamancaymas.es, los viernes, (19.00 horas y 20.15 horas), sábados (11.30, 12.45, 19.00 y 20.15 horas) y domingos (11.30 y 12.45 horas). También se puede disfrutar del videomapping proyectado sobre la fachada del museo de 22.00 a 00.00 horas.

El Parque Arqueológico del Botánico ofrece una doble propuesta. Por un lado, visita de acceso libre, de martes a sábado, de 10.00 a 19.30 horas, y los domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 horas. Y, por otro lado, visitas guiadas y realidad virtual, los viernes y sábados a las 20.00 horas.

El Pozo de Nieve es escenario de una visita teatralizada, que se puede disfrutar los viernes, a las 19.00 horas, sábados, a las 12.00 y 19.00 horas y domingos, a las 12.00 horas. Además, se realizan visitas guiadas los miércoles y viernes, a las 12.00 horas.

El Centro de Interpretación de las Murallas Salmantinas acoge la dinamización familiar 'Conviértete en arqueólogo' los jueves y viernes, de 11.30 a 13.30 horas. También se ofrecen propuestas englobadas bajo el tema 'Más Salamanca'.

Todos los domingos de agosto, a las 12.00 horas, se podrá disfrutar de las visitas teatralizadas 'Safari West', por la Galería Urbana.

El Parque Arqueológico del Botánico se abre los viernes en horario nocturno para acoger una velada astronómica en la que se pueden conocer las diferentes constelaciones y realizar una observación con telescopios computarizados. Se realizan dos pases, a las 22.30 y a las 23.00 horas.

La mayoría de las actividades organizadas son gratuitas y la reserva de invitaciones se puede realizar a través de la web https://salamancaymas.es/salamanca-culta-y-oculta/