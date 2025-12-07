La Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas acogerán el ciclo Navidad Polifónica de Salamanca con 15 conciertos

Archivo - Concierto de la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca. - SANTIAGO SANTOS - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Catedral Vieja y el Auditorio de San Blas de Salamanca acogerá el ciclo Navidad Polifónica con 15 conciertos entre este jueves, 11 de diciembre, y el próximo domingo 21, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

En esta ocasión participarán un total de 18 agrupaciones corales que intervendrán en los 15 conciertos, de los cuales doce se llevarán a cabo en la Catedral Vieja, con dos actuaciones programadas cada día, una a las 19.00 horas y otras a las 20.30.

Así, este jueves será el turno para la Coral Annuba y el Parentum Chorus; el viernes 12 actuarán el Coro Contrapunto y el Coro Tomás Luis de Victoria; el domingo tendrán lugar los conciertos del Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca y del Coro Meraki; el jueves están previstos los conciertos de la Coral Eufonía y del Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza, y el día 19, el Coro Francisco Salinas y el Coro Juvenil y la Coral Polifónica Ciudad de Salamanca junto a la Banda de Música de Villamayor.

Los conciertos de la Catedral Vieja finalizarán el sábado 20 de diciembre con las actuaciones del Coro de Musica Antiqva y el Coro della Pietá, según ha informado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Por su parte, el Auditorio de San Blas albergará, el sábado 13 de diciembre, la actuación de la Coral Salmantina, a las 19.00 horas, mientras el domingo 21 de diciembre concluirá el ciclo de Navidad Polifónica con las actuaciones del Coro Ars Nova, a las 12.00 horas y del Grupo Quartteto, a las 19.00.

La entrada a todos estos conciertos es libre hasta completar aforo.