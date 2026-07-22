Catorce bodegas exhibirán en la Feria del Vino de Valencia de Don Juan (León) este fin de semana la excelente añada 2025

El presidente de la DO León, Rafael Blanco (centro izquierda), junto al vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller (a su derecha) y representantes del Ayuntamiento de Valencia de Don Juan en la presentación de la Feria del Vino. - EUROPA PRESS

LEÓN, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Catorce bodegas exhibirán este fin de semana en la Feria del Vino de la Denominación de Origen (DO) León, en Valencia de Don Juan, la calidad de sus blancos, rosados y tintos y el 'excelente' alcanzado para la calificación de la añada 2025.

La cita alcanza su vigésima cuarta edición y volverá a reunir a miles de visitantes en el Jardín de los Patos. En la presente edición la Feria contará con la presencia de catorce bodegas adscritas al Consejo Regulador, que presentarán sus vinos blancos de las variedades Albarín y Verdejo, así como rosados y tintos de Prieto Picudo de la añada 2025, que el pasado día 22 de mayo consiguió la calificación de 'excelente', así como elaboraciones especiales de cosechas anteriores.

Los asistentes podrán disfrutar de las cualidades organolépticas de alrededor de 80 vinos diferentes de las bodegas Pardevalles, Cooperativa Comarcal, Melwa, Pobladura y Tampesta-Andrés Marcos, todas ellas de Valdevimbre; Cooperativa Los Oteros y Margón, ambas de Pajares de los Oteros; Vitalis, de Villamañán; Gordonzello, de Gordoncillo; Vinícola Valmadrigal, de Castrotierra de Valmadrigal; Solotero, de Cubillas de los Oteros; Cien Cepas, de Corbillos de los Oteros; Pincerna, de Grajal de Campos y Melgarajo, la sociedad de viticultores que opera en Melgar de Abajo, en la provincia de Valladolid.

Estas catorce bodegas suponen una presencia muy representativa de la diversidad territorial de la DO León y de los distintos criterios y técnicas enológicos, así como de la calidad de los vinos elaborados a partir de las variedades de uva autóctonas Albarín, mayoritaria en el caso de los vinos blancos, y Prieto Picudo, esencial para los rosados y tintos, en este caso tanto jóvenes como con crianza. También podrán probarse algunos blancos de Verdejo, según ha explicado el presidente de la DO, Rafael Blanco.

Una de las principales novedades de esta edición de la Feria será la presentación del primer vino, un rosado de la cosecha 2025, elaborado con uva de la variedad Negro Saurí, recuperada por la sociedad de viticultores Melgarajo.

Además, por tercer año consecutivo, los visitantes podrán disfrutar de nuevo de los cada año más demandados vinos semidulces de baja graduación alcohólica, ya certificados también por el Consejo Regulador tras la aprobación de la modificación de su pliego de condiciones.

PROGRAMACIÓN

El programa se abrirá el viernes 24 a las 11.30 horas con la final del concurso para elegir los mejores vinos representados y cuyos resultados se darán a conocer a última hora de la tarde del domingo día 26. La feria incluye en su habitual propuesta de animación musical al popular discoshow Nostra Notte, que volverá a ambientar la noche del viernes, y para la noche del sábado, en este caso dentro de la programación Noches del Castillo, el concierto del grupo Los Sultanes, reconocida banda de versiones de pop y rock español e internacional.

También habrá actividad matinal de entretenimiento para niños, una exhibición de arte grafitero sobre barricas y, durante los tres días, beauty bar e incluso posibilidad de personalización de las copas. Además del carácter familiar, la Feria tiene también vocación solidaria por la presencia, habitual en las actividades promocionales y divulgativas de la Denominación de Origen León, de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer de Valencia de Don Juan (Alcordanza), que recaudará fondos para contribuir a la financiación de su labor social mediante donativos en un stand.

La actividad ferial se iniciará a las 12.00 horas del día 24, y a las 13.00 se celebrará la inauguración oficial con presencia de autoridades autonómicas, provinciales y locales. Los stands de las bodegas y para la venta de copas y fichas permanecerán abiertos cada día de 12.00 a 15.00 horas por las mañanas y de 20.00 a 23.00 horas por las tardes.

"JUEGAN EN PRIMERA DIVISIÓN"

La Feria del Vino se ha presentado este miércoles en la Diputación de León, en un acto en el que el vicepresidente primero y responsable del área de Productos de León, Roberto Aller, ha destacado que las variedades de uva leonesas no solo son "seña de identidad" de la provincia, sino que "juegan en primera división", al ser sinónimo de "calidad, audacia y orgullo leonés".

"Tenéis todo nuestro respaldo hoy y siempre", ha recalcado y ha expresado la necesidad de vender los productos de León y apoyarlos, algo que es cuestión de "coherencia y orgullo". En este sentido, ha señalado que es preciso defender a la DO y al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan.

Por su parte, Rafael Blanco ha hecho un llamamiento a la población para que acuda a la Feria este fin de semana y disfrute del vino "con criterio, con moderación y responsabilidad" para que el evento sea "redondo", como cada año.

RECONOCIMIENTO

La presentación del evento también ha contado con la presencia del alcalde de Valencia de Don Juan, José Jiménez, y del concejal de Ferias y diputado provincial Ángel Pérez. El edil ha solicitado a la Diputación de León que la Feria sea reconocida con la declaración de Interés Turístico Provincial el próximo año, momento en que cumplirá los 25 años de vida.

Precisamente este miércoles la Diputación de León, a través del Área de Turismo, ha aprobado las Bases Específicas de la Convocatoria Permanente para la declaración de Manifestaciones Populares de Interés Turístico Provincial durante los años 2026 y 2027, con la finalidad de reconocer y difundir aquellas celebraciones que constituyen una muestra destacada del patrimonio cultural y tradicional de la provincia.

La convocatoria está dirigida a manifestaciones populares que se celebren en municipios de menos de 20.000 habitantes y que cuenten con una trayectoria mínima de 30 años, criterio que no cumpliría la Feria del Vino al tener en estos momentos un recorrido de 24 años.

No obstante, Ángel Pérez ha subrayado que el evento "merece" ese reconocimiento, por lo que ha solicitado a la Institución provincial que "haga una excepción" en este caso.

LA COSECHA, ADELANTADA

Finalmente, Rafael Blanco se ha referido al estado de la cosecha y ha predicho que la vendimia, que habitualmente comienza alrededor del día 7 de septiembre, este año casi con total probabilidad se adelantará al 25 de agosto, ya que el estado de los viñedos se encuentra "muy avanzado".

Salvo contratiempos que frenen el calor, ha puntualizado, la vendimia se adelantará, pero ello no supone un problema porque el sector está preparado para afrontar este adelanto. Además, la uva está "perfecta" desde el punto de vista sanitario.

Respecto al volumen, habrá que esperar unos días para hacer un cálculo más exacto, pero se esperan alcanzar las cifras del pasado año, que rondaron los tres millones de kilogramos.