Catorce expositores de cinco provincias participarán en la VI Feria de la Trufa de Baltanás (Palencia)

Presentación de la VI Feria de la Trufa. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de catorce expositores especializados en investigación, cultivo, comercialización, o su uso culinario, llegados de cinco provincias, participarán en la sexta edición de la Feria de la Trufa de Baltanás (Palencia) el próximo 1 de marzo.

La Diputación de Palencia, a través de su Servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha organizado esta muestra que espera repetir el "éxito" de afluencia de público y de difusión de las cinco ediciones pasadas.

En esta ocasión, la propia Cátedra de Micología- Instituto UVa contará con expositor propio al igual que las entidades y empresas relacionadas con el cultivo, producción, procesado y comercialización de la trufa negra (Tuber melanosporun), tal y como han adelantado los organizadores durante la presentación.

La trufa negra es un hongo de un gran valor comercial por su alta calidad gastronómica presente de forma natural en multitud de terrenos palentinos, por lo que la truficultura se revela como un cultivo viable para desarrollarse en diferentes comarcas palentinas.

En este sentido, la presidenta de la Diputación, ha destacado que esta feria sirve de "revulsivo" para el sector agroalimentario porque invita a "diversificar cultivos y conseguir una mayor rentabilidad sobre los mismos".

La Feria de la Trufa se enmarca dentro del programa que la institución provincial mantiene desde 2016 para fomentar la truficultura en la provincia, como valor añadido a los recursos agroalimentarios, que cuenta con la colaboración de la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid y el asesoramiento técnico de dos empresas especializadas.

En concreto, la colaboración con la Cátedra de Micología se materializa cada año mediante un convenio de 15.000 euros para realizar trabajos de investigación, seguimiento, difusión y consolidación del sector micológico en la provincia, que cada vez cuenta con un mayor número de adeptos.

Para la alcaldesa de Baltanás y diputada de la zona, María José de la Fuente, esta feria supone una "cita obligada cada año en la comarca del Cerrato" y ha destacado que el suelo de esta zona tiene "un especial valor" para su cultivo que se debe "aprovechar".

Ha recordado que la comarca del Cerrato cuenta con unas 150 hectáreas truferas, gestionadas por más de una veintena de agricultores, repartidas en municipios como Baltanás, Hérmedes de Cerrato, Dueñas, Magaz de Pisuerga, Antigüedad, Villaviudas o Reinoso de Cerrato, en un sector que ya empieza a atraer inversiones de gran escala y que genera empleo estable.

El programa de la jornada cuenta con actos para todos los públicos y, en especial, satisfacer la necesidad de información a los interesados en iniciar el cultivo, la adquisición de productos relacionados o elaborados con trufa y sobre todo servir de encuentro para compartir conocimientos y experiencias. Además, todos los establecimientos hosteleros ofrecerán tapas con trufa.

Habrá píldoras divulgativas, charlas breves sobre algunsoa aspectos técnicos relacionados con las trufas, showcooking, visitas turísticas, actividades infantiles y una degustación de guiso de patatas de la Ojeda y trufa de Palencia.