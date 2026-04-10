CCOO asegura que la Junta deniega apoyo a jóvenes migrantes tutelados al cumplir 18 años a pesar de estar en formación

VALLADOLID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha asegurado que la Junta de Castilla y León interrumpe los itinerarios sociales y educativos y deniega el apoyo a jóvenes migrantes tutelados al cumplir los 18 años a pesar de que se encuentran en pleno proceso formativo.

Así, según ha señalado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, deja a algunos de estos jóvenes sin alojamiento ni apoyo, algo que la organización ha explicado que ha conocido a través de su Centro de Información a Personas Trabajadoras Migrantes (CITE), que ya ha atendido casos de jóvenes que buscan dónde vivir ante la previsión de ser expulsados de los centros en los que residen y estudian.

Comisiones ha concretado que son los jóvenes que llegaron en agosto de 2024 desde Canarias, Ceuta y Melilla en el marco de la llamada 'Contingencia Extraordinaria' que, tras un recorrido marcado en muchos casos por el riesgo y la desprotección, han recibido en España atención básica, alojamiento, alimentación y acceso a la educación.

Sin embargo, ahora se encuentran con que, al alcanzar la mayoría de edad, se les comunica que deben abandonar esos recursos de manera inmediata, aunque sigan formándose y no dispongan de una red de apoyo en España, ha agregado el sindicato.

El secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno, ha recordado que esta realidad "no es nueva" y que la atención a menores migrantes no acompañados ya se desarrollaba dentro de los dispositivos de la Gerencia de Servicios Sociales.

"Hasta ahora, cuando los jóvenes estaban aprovechando su formación y necesitaban acompañamiento para completar su integración, se prolongaban las acciones de apoyo con el objetivo de facilitar su autonomía", ha señalado.

RIESGO EN SU INTEGRACIÓN

El sindicato considera que esta forma de actuar "rompe" procesos educativos y sociales ya iniciados y pone en riesgo a jóvenes que deberían seguir acompañados hasta alcanzar unas condiciones mínimas de autonomía personal y económica.

"No se puede pasar de un sistema de protección a una situación de desamparo de un día para otro, con la única razón de haber cumplido 18 años", ha señalado Moreno.

Además, el secretario de Empleo, Protección Social y Migraciones ha incidido en preguntarse qué justifica esta decisión cuando el número de menores que llegan en la actualidad ha descendido y, además, no está completo el límite de plazas reservadas para mayores de edad.

De la misma forma, ha planteado si se trata de una falta real de recursos o de una decisión política vinculada al rechazo de la Junta a asumir la tutela de menores no acompañados llegados a otros puntos de España. "En cualquier caso, no debe perderse de vista que se trata de personas jóvenes, sin red familiar ni apoyo en España, que estaban siendo atendidas precisamente para avanzar hacia su emancipación", ha agregado.

CCOO ha exigido a la Junta que rectifique, que mantenga el acompañamiento a estos jóvenes mientras continúen su proceso formativo y que garantice una transición real hacia la vida adulta. "Dejarles en la calle en mitad de ese proceso no solo rompe su itinerario educativo y social, sino que compromete gravemente sus posibilidades de integración", ha aseverado.