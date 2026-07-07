CCOO Ávila gana una sentencia que obliga al Sacyl a asumir los gastos de desplazamiento de mutualistas de Muface

ÁVILA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ávila ha dictado una sentencia que reconoce el derecho del personal funcionario perteneciente a Muface, que ha optado por el Servicio Público de Salud, a percibir las ayudas por gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención cuando se vean obligados a trasladarse a otra provincia para recibir tratamiento médico.

El fallo estima el recurso presentado por el letrado del Servicio Jurídico de CCOO de Ávila, Tomás Martín Losada, contra una resolución de la Gerencia del Servicio Regional de Salud de Castilla y León (SACYL). Dicha resolución había desestimado la solicitud de estas ayudas a una pensionista del régimen de clases pasivas y paciente oncológica, quien tuvo que desplazarse al Complejo Asistencial de Salamanca para recibir sesiones de radioterapia, al no existir dicha unidad en el Hospital de Ávila.

La Administración autonómica había denegado la petición argumentando que la recurrente no cumplía con los requisitos previstos en la Orden SAN/144/2017 de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, la magistrada fundamenta en la sentencia que la asistencia sanitaria de la cartera de servicios comunes "no se limita exclusivamente a la asistencia médica", sino que se extiende a otras prestaciones como el transporte de enfermos a otro centro hospitalario cuando sea prescrito por un facultativo, según apunta CCOO a través de un comunicado recogido por Europa Press.

EVITAR LA DISCRIMINACIÓN ENTRE MUTUALISTAS

La resolución judicial incide en que, al haber optado por el sistema público de salud, la afectada tiene reconocida tanto la asistencia sanitaria como el resto de prestaciones comunes. De lo contrario, advierte el tribunal, "se estaría discriminando a la recurrente respecto a aquellos funcionarios de Muface que han optado por entidades de seguro privado, quienes sí perciben las citadas ayudas".

Desde el sindicato CCOO han lamentado que no es la primera vez que el Sacyl denegaba esta petición a la misma paciente. La afectada ya se había visto obligada a reclamar judicialmente en una ocasión anterior, obteniendo una primera sentencia estimatoria que, según la organización sindical, "no fue motivo suficiente" para que la Administración rectificara su interpretación de la normativa, obligándola a acudir nuevamente a la vía judicial.