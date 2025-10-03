CCOO avisa de que el personal de la cárcel de Topas está en "indefensión total" y pide un Plan Integral ante agresiones

SALAMANCA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO en el Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) ha advertido de que el personal está en una situación de "indefensión total" ante las agresiones y ha reclamado un Plan Nacional Integral en las prisiones para garantizar la seguridad de los trabajadores.

El sindicato ha demandado esto en un comunicado recogido por Europa Press este viernes, cuando se ha dado a conocer una nueva agresión sufrida en el centro de Topas, donde una interna ha roto la nariz de un puñetazo al jefe de Servicios en el turno de noche.

Desde el Topas, CCOO ha trasladado "a la opinión pública y a las instituciones" que "el problema de la violencia en los centros penitenciarios no es un asunto aislado" en el centro salmantino, sino que es "una situación estructural que requiere un Plan Nacional Integral contra las agresiones".

Así lo ha expuesto el miembro de la Ejecutiva Estatal de CCOO Prisiones y representante en el Centro Penitenciario de Topas, Jesús Crego, después de que el sindicato haya presentado un conjunto de medidas que giran en torno a tres ejes fundamentales, medidas para prevenir el riesgo de agresión antes de que ocurra el accidente, medidas reactivas o de actuación post agresión y medidas para intensificar los contactos políticos y que lleven a la aprobación de la declaración de agente de la autoridad.

En este sentido, desde CCOO han advertido de que el Centro Penitenciario de Topas tiene "una plantilla insuficiente, un incremento injustificado de la población reclusa y medios de protección limitados, lo que multiplica los riesgos para el personal".

Esto provoca que las agresiones al personal penitenciario estén "descontroladas en lo que va de año". Entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de mayo de 2025, se han registrado 233 incidentes que proyectan 281 agresiones, según el sindicato, que ha alertado que de mantenerse el actual número de agresiones, sería el pero año de agresiones contra el personal penitenciario.

Para CCOO, por tanto, las agresiones "se pueden evitar y reducir únicamente con medidas de prevención de riesgos laborales de las que se priva al personal penitenciario". "La indefensión del personal frente a las agresiones es total, no solamente preventivamente, sino también regimentalmente, toda vez que en su afán de maquillar los datos Instituciones Penitenciarias relativiza, infravalora el número y la gravedad de los mismos, transmitiendo una imagen externa totalmente edulcorada para justificar una gestión, que en los hechos maltratan la salud del personal de prisiones", ha agregado.

El 7 de octubre se reunirá el Grupo de Trabajo de agresiones para negociar un protocolo más eficaz, con una estrategia de unidad sindical que permita garantizar la seguridad de las trabajadoras y trabajadores de prisiones.