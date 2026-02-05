CCOO critica "bloqueo" en la negociación colectiva en CyL en 2025 con la firma solo del 46% de convenios sin vigencia

El secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Castilla y León, Fernando Fraile. - CCOO

VALLADOLID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha criticado el "bloqueo" por parte de la patronal de la negociación colectiva en Castilla y León a lo largo del año 2025, cuando sólo se firmaron 23 de los 69 convenios sin vigencia que afectan a unas 100.000 personas, lo que supone un 46 por ciento del total (bajo los que se acogen 47.000 trabajadores).

Así lo ha afirmado el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones en Castilla y León, Fernando Fraile, quien ha asegurado que a lo largo del pasado año, a pesar de un contexto económico "totalmente favorable", la negociación ha sido un proceso lento, con un número escaso de convenios firmados, algo que ha atribuido al "bloqueo intencionado" por parte de la patronal a la espera de ver qué ocurría con la negociación sobre la reducción de la jornada a 35 horas.

Fraile ha destacado el contexto positivo de 2025, con el crecimiento de la actividad económica (a un ritmo en el tercer trimestre del 3,5 por ciento) y el "récord" de beneficios empresariales (un 14 por ciento sobre las ventas brutas), con "máximos históricos" de los márgenes empresariales y una inflación que se ha moderado para finalizar el año en el 2,9.

Sin embargo, ha explicado que la negociación se ha visto marcada por un "bloqueo" de la patronal que se mantiene, lo que sólo ha permitido la firma de 32 convenios (21 perdieron su vigencia en 2024 y once se arrastraban de años anteriores) de los 69 que se encontraban sin vigencia a 1 de enero de 2025 (un 46 por ciento, con 47.000 trabajadores afectados), mientras que 53.000 trabajadores están acogidos bajo 37 convenios que aún están por firmar (54 por ciento).

Además, el responsable de Comisiones ha apuntado que no se ha logrado trasladar el contenido del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) a los convenios firmados en la Comunidad "más allá de los incrementos salariales", por lo que ha hecho un llamamiento a la patronal para que cumpla este extremo, ya que el acuerdo nacional se ratifica en Castilla y León con la firma entre los sindicatos y CEOE precisamente para su traslado al ámbito regional.

"Lo han incumplido en ese sentido y nosotros sí que les exigimos responsabilidad para desbloquear la negociación colectiva de este año 2025, para poner en marcha de manera inmediata la negociación colectiva de 2026 y que los convenios colectivos den respuestas a los problemas y a las necesidades que tienen las personas trabajadoras", ha afirmado Fraile, quien considera que la posición de la patronal en Castilla y León y sus organizaciones territoriales es "inaceptable".

De esta forma, de los 189 convenios colectivos vigentes en 2025 y que tenían efectos económicos (que cubren a más de 327.000 personas), en Castilla y León se produjeron incrementos salariales de un 2,84 por ciento de media, lo que supone ganar un 0,14 por ciento de poder adquisitivo, lo que considera una ganancia "insuficiente, tímida" y que no permite recuperar lo que se perdió en la última crisis inflacionaria del año 2021 y el año 2022.

Frente a ello, la subida media nacional ha sido del 3,53 por ciento, lo que permite ganar un 0,83 por ciento, algo que también ve "insuficiente" para esa recuperación del poder adquisitivo.

Por otra parte, en Castilla y León la jornada laboral media de los convenios colectivos fue de 1.762 horas al año, mientras que en el conjunto de España fue de 1.750.

Ante estos datos y un 10 por ciento de salario medio inferior en Castilla y León que la media, el responsable de Acción Sindical de Comisiones ha apuntado que en la Comunidad se trabaja más y se cobra menos, por lo que ha hecho otro llamamiento a la patronal "para que dejen de competir a base de bajos salarios y se pongan a competir con salarios justos para las personas trabajadoras, que haya un reparto justo".

A este respecto, ha agregado que hay margen "suficiente" de maniobra por los márgenes empresariales actuales, por lo que ha insistido en la necesidad de avanzar hacia los salarios y jornadas medias en el ámbito nacional.

NEGOCIACIÓN EN 2026

Por lo que se refiere a la negociación colectiva de este año, se tienen que abordar 106 convenios colectivos, de los que 69 son sectoriales cuya vigencia finaliza en 2025 y afectan a algo más de 147.000 trabajadores, a los que se suman los 37 convenios que han quedado pendientes del año anterior.

Fernando Fraile ha incidido en que el contexto en el que se va a abordar la negociación también es "favorable", con una previsión de crecimiento de la economía en el entorno del 2 por ciento y un previsión de la inflación que se modera y se situará también en torno al 2 por ciento.

Por ello, ha reclamado a la patronal que, en este contexto favorable, "haga un ejercicio de responsabilidad" con los trabajadores, pero también con la Comunidad Autónoma porque el aumento salarial "no solo beneficia a las personas trabajadoras, sino que tiene un impacto positivo también en la economía y en el consumo", al aumentar la demanda interna y, por tanto, la riqueza de Castilla y León, lo que contribuye a un mayor y "mejor" empleo, que ha afirmado que es lo que ha "tirado" de la economía en 2025, ya que supone en torno al 80 por ciento del PIB autonómico.

El responsable sindical ha reclamado un "reparto justo" de los importantes beneficios de las empresas, que han llegado "a costa" de los trabajadores y sus salarios, con una productividad por hora trabajada que se ha incrementado más que el coste de los salarios.

Fraile ha asegurado que este año se reivindicar una reducción de la jornada laboral después de que "a la patronal se le llenó la boca a lo largo de todo este año" diciendo que la forma de reducirla no era hacerlo con la jornada máxima legal si no de la negociación colectiva.

"No decimos que la negociación colectiva no tenga que reducir la jornada, de hecho lo hace", ha asegurado el secretario de Acción Sindical, quien ha advertido de que también hay que garantizar la "igualdad" y no en todos los sectores, algo que se hace mediante la reducción de la jornada máxima legal por ley. Así, ha afirmado que llevarán este asunto a la negociación "a ver si es verdad que están dispuestos y dispuestas las patronales a reducir la jornada de trabajo".

Fraile, quien ha criticado que la patronal está "bloqueando" también el inicio de la negociación colectiva de este año, ha explicado que las plataformas reivindicativas, además de la jornada laboral, llevarán el incremento de los salarios para recuperar el poder de compra perdido en anteriores crisis y reducir las desigualdades.

También se pedirá intensificar el control horario, para que sea "objetivo, fiable y accesible" a los trabajadores y la Inspección para evitar prolongaciones de jornada "injustificadas", que no se pagan y suponen un fraude porque ha asegurado que en Castilla y León se hacen todas las semanas más de 300.000 horas extraordinarias y el 46 por ciento, unas 130.000, "ni se pagan ni se compensan por parte de la patronal".

Por otra parte, ha reclamado un mejor uso de los tiempos de trabajo que suponga una mejora de la conciliación y reivindicarán una prevención de riesgos laborales para hacer frente a los retos de la seguridad y salud laboral en el trabajo.

Fernando Fraile ha señalado que "evidentemente" pedirán que las patronales cumplan con el acuerdo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros, "fruto de la presión de las organizaciones sindicales", que podría afectar a unas 125.000 personas que no tienen marco regulador de las relaciones laborales, a unos 120 convenios colectivos que se tendrán que actualizar y a más de 1.100 categorías profesionales. "También hacemos un llamamiento, evidentemente, actualizar cuanto antes los salarios", ha añadido.