CCOO CyL achaca el descenso de accidentes laborales en 2025, -2,2%, a la caída de los leves y no a la mejora de calidad

Rueda de prensa de CCOO sobre siniestralidad laboral, con el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de Comisiones Obreras de Castilla y León, Fernando Fraile; y el coordinador del Área de Seguridad Laboral, Javier Mielgo. - CCOO CYL

VALLADOLID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Castilla y León ha presentado este jueves su informe interanual de siniestralidad laboral de 2025, en el que suman un total de 26.521 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, lo que supone un descenso de algo más del 2 por ciento con respecto a 2024, pero acompañado de un incremento de la "potencial gravedad" de los accidentes y sin vincularlo a una "mejora de las condiciones laborales".

En una rueda de prensa, el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medioambiente de Comisiones Obreras de Castilla y León, Fernando Fraile; y el coordinador del Área de Seguridad Laboral, Javier Mielgo; han detallado estos datos y han matizado una serie de críticas y exigencias a la administración autonómica, las mutuas y la patronal en busca de una mejor política de prevención, de la "utilización malintencionada" del término absentismo y de una mejor gestión, sobre todo, de las bajas por enfermedades psicosociales.

Las cifras del informe indican que se han registrado el pasado año 26.521 accidentes de trabajo con baja en jornada laboral, lo que implica un descenso del 2,2 por ciento, y una frecuencia de un siniestro cada 4,32 minutos de jornada laboral y 521 enfermedades profesionales con baja, lo que supone un incremento del 5,04 por ciento.

En el total de accidentes laborales (con baja y sin baja) en 2025, ocurrieron 62.651 accidentes, lo que supone uno cada minuto y 55 segundos de jornada laboral. Cifra que CCOO afirma que "permanece inalterada en los últimos años".

Entre los accidentes con baja en jornada de trabajo, una amplísima mayoría, 26.244, fueron accidentes de carácter leve, 236 graves y 41 accidentes mortales, pero CCOO destaca que estos dos últimos registros han aumentado con respecto a 2024. Lo que supone incrementos, respectivamente, del 13,5 y del 5,1 por ciento.

Referente a los accidentes laborales mortales; 23 se consideran "no traumáticos", un atrapamiento, un aplastamiento, un golpe por objetos, un sepultamiento, cuatro caídas de altura, un golpe resultado de una caída, una electrocución, y ocho siniestros de tráfico.

Por provincias, en cuanto a accidentes mortales, Fraile ha destacado negativamente los datos de Burgos, Palencia, Ávila y Valladolid; y en siniestros graves a Segovia, Soria y, de nuevo, Palencia.

Para los representantes sindicales, los datos, en términos generales, confirman "la tendencia de la disminución de la siniestralidad, cuantitativamente" pero con un aumento de la "potencial gravedad" de los mismos, lo que consideran que "pone de manifiesto las precarias condiciones laborales a las que se ven expuestas las personas trabajadoras" y "la escasa inversión en materia preventiva por parte del tejido empresarial de Castilla y León".

Fernando Fraile ha matizado que el dato de que el 56 por ciento de los accidentes mortales tienen que ver con patologías de salud se achaca, por parte del sindicato, a "derrames cerebrales, infartos de miocardio..." que consideran "directamente relacionados con factores de riesgo de tipo psicosocial, es decir, debido a una mala organización del trabajo, debido a que no se evalúan los riesgos de tipo psicosocial, o a las jornadas de trabajo fraudulentas".

Ese calificativo hace referencia al exceso de horas extras sin remunerar ni compensar que CCOO estima que se realizan en los puestos de trabajo de la comunidad. El sindicato calcula que cada semana los trabajadores castellanosyleoneses realizan "300.000 horas extraordinarias" de las que "110.000 ni se han pagado ni se han compensado a las personas trabajadoras".

ENFERMEDADES PSICOSOCIALES POR "EL DETERIORO DE CONDICIONES"

En relación a las enfermedades laborales, Fraile ha querido llamar la atención, porque consideran que se producen "muchos accidentes de trabajo como consecuencia del deterioro de las condiciones de trabajo que se están derivando al sistema público de salud" y que defienden que "son enfermedades o accidentes de trabajo que están contraídos como consecuencia de las condiciones de trabajo".

Por ello, y ya en el apartado de reclamaciones a las instituciones, han insistido en pedir a la Junta "más recursos para el sistema de salud para que las patologías psicosociales, si hay sospecha de haberse producido en el trabajo, se puedan notificar directamente" desde la atención primaria, y no sean las mutuas quienes informen de ellas.

"No puede ser que quienes tienen que notificar las enfermedades profesionales sean las mutuas, que son quienes las tienen que pagar. Es poner al lobo a cuidar las ovejas", ha ejemplificado Fraile, que ha abogado porque las mutuas no sean "asociaciones patronales" y pasen a ser "única y exclusivamente mutuas colaboradoras de la Seguridad Social".

En términos más generales, han reclamado "medidas contundentes contra la siniestralidad laboral" a las empresas, pues advierte Fraile de que "no vale dejar la salud de las personas trabajadoras en manos única y exclusivamente de los servicios de prevención ajenos".

Así, ha reflexionado que la prevención de riesgos laborales no se debe afrontar como "papeles que se ponen en la estantería con el único objetivo de evitar sanciones de la inspección de trabajo", sino que ha recalcado que las evaluaciones de riesgos son "determinantes" para eliminar o minimizar riesgos mediante la aplicación de medidas "reales".

"EL MAL LLAMADO ABSENTISMO"

Fraile también ha dejado una crítica a la patronal por lo que observa como "una ofensiva" contra el "mal llamado" absentismo laboral, término que reprocha que "utilizan de manera engañosa y peyorativa", al calificar así a las ausencias "de las personas cuando ejercen el derecho a la baja".

"No cogemos las bajas porque sí, sino que las expide el profesional de la salud, y son para recuperar la salud, muchas veces como consecuencia del trabajo", ha añadido Fraile, que ha matizado que "en muchas ocasiones" las bajas tienen origen en las condiciones laborales pero "se tratan como contingencia común".

"Pero la patronal y las mutuas tienen la cara dura de relacionar todo esto y decir que es absentismo. No se puede utilizar eso de una manera perversa y crear una percepción negativa del uso que tienen las personas de sus derechos. No lo vamos a consentir", ha advertido.

Fraile ha recalcado que "sólo" se debe llamar absentismo a que un trabajador no acuda a su puesto sin justificación.

A las 11.15 horas de este jueves los miembros de Comisiones Obreras estaban convocados a concentraciones ante las sedes sindicales de las nueve provincias de Castilla y León.