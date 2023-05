CCOO ve a la Sanidad "abocada" a la huelga tras el "acto de mala fe negocial" de la Junta

VALLADOLID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha asegurado este sábado que la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León "parece haber decidido" que sus 48.000 profesionales vayan a la huelga el próximo 17 de mayo al entender que "rompe" el acuerdo alcanzado en la reunión del 5 de mayo en un "acto de mala fe negocial" al presentar un nuevo documento en el que se "eliminan puntos fundamentales que se vienen exhibiendo como propuestas de diálogo con los sindicatos" y convocar un nuevo encuentro este lunes a las 8.00 horas.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León, Ana Rosa Arribas, ha indicado que la Gerencia Regional de Salud (GRS) y su Directora de Personal "quieren romper la negociación" al enviar este viernes un nuevo borrador de acuerdo de salida de huelga, "donde retiran la mayoría de las propuestas ya enviadas al comité de huelga, acordadas y aceptadas por ellos".

Del último borrador de acuerdo propuesto por la GRS, Arribas ha detallado que han sido eliminadas propuestas ya aceptadas que son "importantes y necesarias", como la creación un grupo de trabajo para la reforma en la atención primaria o la integración del personal de Área en los equipos.

"Propuestas de acuerdo que han hecho desaparecer y que ponen en evidencia las verdaderas intenciones de la Consejería de Sanidad", ha sentenciado Arribas, para después señalar que en la reunión que se celebró el 5 de mayo con el viceconsejero y la gerente regional se "acercaron posturas" en torno a estas contrapropuestas sobre las que la GRS emitió un borrador de acuerdo que entregó el dia 8 de mayo a las tres organizaciones sindicales que conforman el comité de huelga.

En dicho documento, Arribas ha hecho énfasis en el hecho de que se asumían la "mayoría" de la reivindicaciones, "pero parece que ahora la directora de personal desautoriza al viceconsejero y a la gerente de Sacyl y retira lo acordado".

En este marco, Arribas ha indicado que la Consejería de Sanidad ha tardado toda la semana, hasta la tarde de este viernes, en responder con la nueva propuesta que "empeora ampliamente la anterior" y convoca al Comité de huelga a una reunión a primera hora del lunes, en la que se espera que se discutan los "servicios mínimos".

Ana Rosa Arribas también ha indicado que esto con la "intención clara" de no dar tiempo a la difusión del documento entre los profesionales ni oportunidad de continuar con la negociación, "en un acto de mala fe negocial".

"De esta forma empuja a los profesionales sanitarios a la huelga", ha sentenciado Arribas, mientras el presidente de la Junta "afirmaba hace dos días que se había llegado a importantes acuerdos con los sindicatos", por lo que la Consejería del ramo "desmiente al propio Presidente".

DOCUMENTO

Ayer por la tarde, después de toda la semana esperando un documento definitivo de acuerdo, en el que solo quedaba aceptar o no tres modificaciones al último documento, que ya había aceptado la propia Consejería de Sanidad, recibimos la última propuesta, que elimina más de doce puntos del documento ya asumido por ellos el día 8 de mayo.

Estas tres aportaciones sindicales eran relativas a plazos, procesos de informáticos y técnicos de farmacia, restauración y alojamiento y una comisión de seguimiento del propio acuerdo.

De la misma forma, Arribas ha detallado que la Consejería les ha convocado a una reunión este lunes a las 8.00 horas "conscientes de que no da tiempo a informar y debatir con los trabajadores del Sacyl".

"Desmienten las declaraciones del consejero Alejandro Vázquez y del propio presidente de la Junta de Castilla y León que habían hecho públicas ambos sobre el acuerdo con los sindicatos mayoritarios", ha apostillado la representante sindical.

Por este motivo, Arribas ha subrayado que "no se puede entender otra cosa" que el hecho de que "rompen el acuerdo en un acto de mala fe negocial", al tiempo que ha hecho énfasis en que los sindicatos no saben "a qué se juega", en la medida en que "se eliminan puntos fundamentales que se vienen exhibiendo como propuestas de diálogo con los sindicatos como es el Grupo de Trabajo de Atención Primaria, que urge mejorar y reformar".

Por último, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Castilla y León entienden que "no quieren hacer nada, que no quieren mejorar la sanidad pública, que no les interesa mejorar las condiciones laborales de sus profesionales y esto se lo tendrán que explicar a la ciudadanía en una campaña".