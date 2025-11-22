CCOO CyL reclama implantar el plus de residencia para personal residente que permitiría fijar profesionales y población

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO Castilla y León ha reclamado a la Gerencia Regional de Salud de Sacyl la implantación del plus de residencia para el personal en formación sanitaria especializada, en línea con lo establecido en el Real Decreto 1146/2006, que regula su relación laboral, lo que serviría para fijar profesionales y población.

Este decreto reconoce el derecho a percibir dicho complemento en los territorios donde esté establecido y actualmente, varias comunidades autónomas ya aplican este plus, de forma que se reconocen los costes añadidos que puede suponer residir en determinados territorios durante el periodo de formación, según ha detallado la organización a través de un comunicado.

Castilla y León, sin embargo, aún no ha regulado este complemento, lo que supone una "desventaja" para los residentes que eligen esta comunidad para especializarse.

Precisamente, CCOO ha resaltado que la implantación del plus de residencia ayudaría a mejorar las condiciones retributivas del personal residente, que "sufre salarios bajos a pesar de su alta carga asistencial y responsabilidad".

Para la organización sindical, esta medida no solo es un "acto de justicia", sino también una herramienta para mejorar su situación económica, razón por la que ha defendido que este complemento puede ser "clave" para incentivar la elección de Castilla y León como destino de formación, lo que permitiría fijar profesionales sanitarios en un territorio que "sufre escasez de especialistas, especialmente en zonas rurales o de difícil cobertura".