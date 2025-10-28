CCOO exige medidas urgentes ante la falta de seguridad y la sobrecarga laboral en el Zambrana

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO de Castilla y León ha denunciado la grave situación que viven las personas trabajadoras del área de reforma del centro de menores Zambrana en Valladolid, gestionado por la empresa Adis Meridianos bajo la supervisión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

El sindicato, a través de un comunicado recogido por Europa Press, informa de que el pasado domingo, 26 de octubre, se produjo una nueva agresión a un educador por parte de un menor, un hecho que se suma a los numerosos incidentes registrados en los últimos meses.

CCOO denuncia que estos episodios reflejan la ausencia de medidas eficaces de prevención y protección para el personal educativo, que desarrolla su labor en un contexto cada vez más complejo y sin el respaldo necesario por parte de la empresa ni de la administración.

Las actuaciones impulsadas por la Junta, como la figura del personal de retén, ya inexistente, o la de los auxiliares de control educativo, con una inversión de 800.000 euros, han resultado, a su juicio, totalmente ineficaces y demuestran un claro desconocimiento de la realidad del centro.

CONSUMO DE DROGAS

El sindicato denuncia que las agresiones se han multiplicado sin que se adopten medidas estructurales para abordar las causas. Además, pese a detectarse menores con síntomas evidentes de consumo de drogas, el centro continúa autorizando salidas al exterior sin garantizar la seguridad del personal ni ofrecer recursos formativos adecuados.

Censura el sindicato que las condiciones laborales también se deterioran progresivamente. La plantilla soporta 1.722 horas anuales de atención directa, escasos fines de semana de descanso y una sobrecarga derivada de la falta de sustituciones. A ello se suma, siempre según apunta la organización sindical, que la empresa está vulnerando derechos básicos como el de desconexión digital, contactando con el personal en vacaciones o días libres para imponer cambios de turno sin respetar los plazos legales.

Para CCOO, la empresa Adis Meridianos, con el aval de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, está priorizando el beneficio económico por encima de la calidad del servicio y de las condiciones laborales. "Esta política, unida a la falta de respuesta institucional, ha generado una situación insostenible que compromete la seguridad de la plantilla y la atención educativa a los menores".

Por todo ello, CCOO exige la cobertura inmediata de todas las vacantes, la recuperación de la figura del retén, un plan real de prevención frente a las agresiones, el cumplimiento del convenio colectivo y la revisión de la carga de trabajo y los horarios.

El sindicato reclama también una auditoría independiente que evalúe las condiciones laborales y de seguridad actuales, y advierte de que el silencio de la administración no puede seguir siendo la respuesta ante una situación tan grave.