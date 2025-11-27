CCOO prevé que el ERE de Telefónica pueda afectar en CyL a unas 280 personas

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha cifrado en unas 280 personas en Castilla y León las afectadas por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha presentado Telefónica del total de 5.040 en todo el país.

Según informa el sindicato a través de un comunicado, la compañía ha entregado ya la documentación en la que explica las causas del "excedente de plantilla" en España, que asciende a 5.040 personas trabajadoras, de las que 3.649 corresponden a Telefónica de España, 1.124 a Telefónica Móviles y 267 a Telefónica Soluciones.

Desde el Grupo de Empresas Telefónica en CyL, Vicente Miguélez, explica que el sindicato ha "solicitado aclaración y ampliación de la información de este número", especialmente en lo que se refiere al desgrane por comunidades autónomas y por provincias.

"La próxima semana nos darán respuesta a esta petición", ha añadido para sostener que en Castilla y León se barajan "en torno a las 280 personas como excedente, lo que supone el 60 por ciento del total de trabajadores que asciende a 471, "aunque la negociación no ha hecho más que empezar, así que habrá que esperar a obtener más información".

Además, ha señalado que CCOO no firmará plan de salidas "si no está vinculado a una prórroga del convenio ligada al periodo del Plan Estratégico planteado hasta 2030".

"Pelearemos por que sea un ERE de carácter voluntario, sin salidas forzosas, y universal para todas las categorías con condiciones económicas y sociales adecuadas, que tenga vinculación con la jubilación y sin perjuicios económicos", han concluido.