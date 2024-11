CCOO reclama al Gobierno más fondos y desarrollar el convenio de la OIT para proteger a mujeres frente al acoso laboral

VALLADOLID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado al Gobierno central "más fondos públicos" y un "desarrollo" del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) dentro de los entornos laborales que "proteja" a la mujer "frente al acoso laboral".

"La violencia sigue, desgraciadamente, extremadamente presente, la violencia vicaria, la violencia económica, la violencia sexual en cualquiera de los entornos de nuestra vida. Las mujeres sufrimos violencia en los entornos laborales, en los familiares, en los entornos de ocio y, por tanto, seguimos reclamando una apuesta integral en todos los aspectos para proteger a quienes somos víctimas de la violencia y a quienes ya consideramos supervivientes", ha argumentado la secretaria de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal, minutos antes de participar en la jornada 'La violencia de género en el ámbito laboral. Una perspectiva judicial y sindical'.

En este sentido, la representante sindical ha incidido en que la jurisprudencia en esta materia ha sido "clave", por ejemplo, para poder "valorar, detectar y diagnosticar las discriminaciones indirectas y también las directas" que han sufrido las mujeres dentro de los entornos laborales.

De ahí que haya puesto el "activo sindical" de CCOO a disposición de la lucha contra la violencia de género en este ámbito. "A todos nuestros delegados y delegadas, a nuestro más de un millón de personas afiliadas para que hagamos un cordón sanitario frente a los violentos, frente al machismo y, desde luego, contra el patriarcado", ha continuado.

En este sentido, ha considerado que se necesitan cambios "estructurales y legales" y que el Gobierno central "sepa y apueste de verdad con dinero público" para prestar un "servicio esencial" como debe ser la protección de las víctimas de violencia machista. Además, ha reclamado un desarrollo del convenio 190 de la OIT que reconoce el derecho de toda persona a trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género.

Vidal ha alertado del peligro que supone "frivolizar y banalizar" este tipo de violencia. "La violencia contra las mujeres es absolutamente veraz, es absolutamente estructural, sufrimos esa violencia porque somos mujeres independientemente del nivel económico que tengamos, de la formación o del código postal en el que vivamos", ha zanjado.

Al hilo de estas palabras sí que ha incidido en que la capacidad "para huir de esa violencia" es distinta en mujeres que tienen alguna circunstancia que las vulnerabiliza, sean migrantes, que vivan en los entornos rurales, que sean mayores, que tengan una capacidad económica limitada y que no les ofrezca una independencia. "Por eso es tan vital y tan importante tener puestos de trabajo con condiciones laborales", ha abundado.

DATOS ESCALOFRIANTES

Argumentos apoyados con datos "escalofriantes" como que el 23,7 por ciento de mujeres con más de 15 años que han sufrido algún tipo de violencia machista por sus parejas y más de un 40 por ciento de mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista en algún momento fuera de los entornos de sus parejas y de sus exparejas.

"Y qué decir de las violencias sexuales en este país donde, en este momento, se denuncian dos agresiones sexuales cada hora y una violación cada hora. Además solo se denuncian el once por ciento, con lo cual, por favor, vamos a dejar de instrumentalizar la violencia machista y desde luego no pongamos todo el foco en las víctimas y en banalizar lo que las mujeres sufrimos", ha continuado para concluir condenando los "discursos de odio" que, a su juicio, sufren las mujeres "por la derecha y por la ultraderecha". "No están ayudando nada, ni a la protección, ni a la pedagogía social que tenemos que hacer para la lucha contra la violencia", ha finalizado.

Desde el sindicato en Castilla y León, la secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales de CCOO, Yolanda Martín, ha destacado la formación que tiene los delegados de la organización en las empresas para "prevenir" este tipo de situaciones y, en caso de que se produzcan, saben "cómo tratarlas".

"La violencia sexual es un problema para las mujeres pero es un problema de los hombres que la ejercen y tenemos que poner ahí el foco y es lo que queremos pues con esta jornada, empezar a abrir un debate en torno a que hay que empezar a poner el foco en lo que es la raíz del problema. Es un problema estructural que azota a todos los ámbitos y por supuesto al entorno laboral", ha explicado.

La jornada ha contado también con la presencia del secretario autonómico de CCOO, Vicente Andrés, que, junto con la delegad del rector para la Responsabilidad Social Universitaria de la UVA, Rosalba Fonteriz, han inaugurado la jornada.

Un encuentro que también contará con las ponencias de Carolina Vidal y la magistrada del Tribunal Constitucional María Luisa Segoviano. Yolanda Martín será la encargada de clausurar este encuentro, en el que también ha estado presente el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.