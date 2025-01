CCOO y UGT acusan a la Junta de "maquillar" listas de espera con un "nuevo modelo", "dejar en el cajón a los no citados"

VALLADOLID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han acusado a la Junta de "maquillar" las lista de espera de especialistas y pruebas diagnósticas con un "nuevo modelo" que consiste en "dejar en el cajón y no contabilizar" a aquellos que aún no han sido citados.

Una situación que en Zamora viven "14.000 personas", según ha denunciado el secretario de Acción Sindical UGT en la provincia, Gerónimo Cantuche, en rueda de prensa en la que los sindicatos han avanzado que se movilizarán el próximo 15 de marzo en Valladolid para denunciar la gestión sanitaria de la Junta.

"Lo que no tienes contabilizado no existe", ha ironizado el representante de UGT que ha advertido que la demora media crecería si se incluyera a todos ellos. "Es un modelo nuevo en Zamora, pero en el resto de provincias se hace de otra forma", ha abundado Cantuche, de ahí que sea "muy difícil" cuantificar los pacientes que en la Comunidad están en esta situación.

Todo ello genera, además, "un problema al médico de familia", porque, en palabras del dirigente sindical, "ya no tiene más armas para poder diagnosticar a ese paciente". "Hay varios problemas, el primero para los profesionales, pues que no pueden acceder a pruebas específicas y especiales de diagnóstico y para los usuarios, lógicamente, porque están ahí preguntando cuando le dan la cita y no hacen más que volver a pedir cita al médico de familia para ver si él sabe algo, y ninguno de los dos sabe nada", ha resumido.

"Es la lista de espera de la lista", ha ironizado el secretario de Cultura y Movimientos Sociales de CCOO, Ignacio Fernández, mientras que el secretario general UGT-Servicios Públicos, Tomás Pérez, ha señalado a los "gerentes" como responsables de esta situación. "Los gerentes no quieren cifras. En Zamora, lo maquilla como quiere. Pero en el resto de las provincias son distintos. Cada uno usa una marca, pero al final es un maquillaje. Unos se pintan por la mañana, otros se pintan por la tarde, unos con esta marca, otros con esta marca, pero cada gerente se inventa el maquillaje", ha concluido.