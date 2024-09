CCOO y UGT inician movilizaciones sin descartar paros por la "intransigencia" de azucareras y levaduras en el convenio

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han iniciado este martes una ronda de concentraciones en las puertas de las fábricas azucareras y de levaduras ante el "estancamiento" en la negociación del nuevo convenio colectivo que los representantes de los trabajadores achacan a la "intransigencia" de la patronal a una paga de 500 euros de carácter lineal que.

Esta es la principal reivindicación de los sindicatos en la negociación del nuevo convenio colectivo que se rompió el pasado 15 de julio cuando la patronal puso sobre la mesa su última oferta, lo que ha llevado a iniciar una ronda de movilizaciones que ha comenzado con una concentración este martes a las puertas de la fábrica de Acor en Olmedo (Valladolid) a la que seguirá otra mañana en la Azucarera de Miranda de Burgos (Burgos) y la próxima semana en las plantas de levaduras de Lesafre y AB Mauri.

"Si no se sienta a negociar con nosotros, seguramente hagamos paros y movilizaciones y medidas más contundentes", ha advertido Federico Muñoz Muñoz, sindicalista de CCOO del centro de envasado de Benavente, al que ha secundado Benigno Pérez, de UGT, que no ha descartado la posibilidad de convocar una huelga cuando empiecen las campañas. "Estamos dispuestos a llegar hasta el final", ha aseverado.

Federico Muñoz ha recordado que los cerca de 1.800 trabajadores del sector arrastran una pérdida de poder adquisitivo del 10 por ciento del anterior convenio 2021-2023 para la que reclaman ahora esa paga lineal de 500 euros para asumir "en parte" la "brutal pérdida" de poder adquisitivo para los trabajadores de todos los niveles.

"No estamos hablando de ganar, estamos hablando de no perder", ha aclarado el sindicalista que ha asegurado que las empresas han tenido "muchos beneficios" en los últimos años que deben repartir ahora entre los trabajadores que, según ha recordado también, fueron "responsables y comedidos" cuando las compañías pasaron "etapas complicadas".

En este sentido, Benigno Pérez ha pedido que las empresas que tengan beneficios o cumplan objetivos lleguen hasta los 1.200 euros para intentar recuperar la pérdida de poder adquisitivo y ha reclamado también una cláusula de revisión salarial que había en otros convenio pero que se perdió "en un momento determinado" y que las empresas se niegan a recuperar ahora.

"No quieren cláusula y no quieren la paga esa que pedimos para intentar recuperar lo perdido y que se perdió precisamente por no tener la cláusula", ha resumido el 'ugetista' que se ha mostrado muy contento por el seguimiento de la concentración de hoy.