CCOO y UGT ven "herido de muerte" el Diálogo Social en CyL, piden una reunión inmediata y acusan a Vox de "mentir"

Iniciarán "actuaciones" para contar a comunidades, en el ámbito nacional e internacional los "salvajes" quieren hacer

VALLADOLID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO ven "herido de muerte" el Diálogo Social en Castilla y León, han pedido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque de forma "inmediata" una reunión del Consejo y han acusado a Vox de "mentir", "falsear" cantidades, "manipular", tratar de imponer una política del "miedo" y han advertido de que se van a "defender".

Así lo han señalado los secretarios generales de UGT y CCOO, Faustino Temprano y Vicente Andrés, respectivamente, en una rueda de prensa tras el anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, y el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ambos de Vox --con un acuerdo de gobierno con el PP--, de reducir aportaciones a los sindicatos y patronal por importe de algo más de 20 millones de euros.

Los responsables de ambas organizaciones han reclamado a Fernández Mañueco, como presidente del Consejo del Diálogo Social y del que aseguran que tiene "la llave" pero también "responsabilidad" para no dejarlo "morir", que convoque de manera "inmediata" la reunión de este órgano, tal y como se comprometió el pasado lunes, 13 de junio, mientras estaban en la firma del acuerdo de Siro con los sindicatos tras enterarse de la noticia.

El líder de UGT ha aclarado que han dejado pasar el tiempo para reaccionar para ver "otro tipo" de declaraciones y no se hiciera un uso electoralista de sus palabras en los comicios andaluces, algo para lo que creen que se ha utilizado el anuncio hecho por los consejeros de Vox, además de para "contraprogramar" la firma del acuerdo en Siro, a lo que ha agregado que los consejeros de la formación verde "no han dado ninguna importancia" y "no han abierto la boca" en las reuniones.

Ante esta situación, Faustino Temprano ha afirmado que el Diálogo Social está "herido de muerte" por el Gobierno de Castilla y León y sólo ven posible que lo pueda "salvar" el presidente de la Junta con la convocatoria, después de tres peticiones de los agentes económicos y sociales, de una reunión del Consejo, algo que no prevén que haga hasta que se vea el resultado electoral en Adalucía.

Temprano ha destacado la importancia de mantener la reunión que han solicitado en varias ocasiones sin respuesta porque hay 18 acuerdos vigentes que hay que renovar y para ver posibles acuerdos ante la situación social, laboral y económica de la Comunidad.

RIESGO DE PERDER FONDOS

En esta línea, ha criticado que Veganzones no haya convocado reunión alguna a pesar de saber que hay que tener firmado el Plan Anual de Políticas de Empleo de Castilla y León (Papecyl), que supone 300 millones de euros que se tendrán que devolver a Gobierno central y Unión Europea porque no dará tiempo a ejecutarlos este año. "El dinero existe y lo que existe es dejadez por parte de Empleo", ha señalado.

Además, ha incidido en que no se mantienen reuniones con las consejerías de Vox, pero sí con las del PP como Fomento, Hacienda y Familia, con la primera de las cuales se ha llegado a acuerdos.

El secretario de UGT ha recordado que el PP llevaba en su programa fomentar el Diálogo Social, "seña de identidad" de la Comunidad, y ha pedido a Vox y al vicepresidente de la Junta que se "lean" los documentos y sepan "de qué va el tema".

Tras defender su representatividad y su legitimidad marcada por la Constitución, ha advertido a Vox de que no están cumpliendo la legislación, en referencia a la Ley de Diálogo Social y Participación Institucional y ha criticado que Veganzones ahora les llame "antiobreros", cuando en puestos técnicos como en el Ecyl les llamaba para solucionar problemas de los trabajadores.

Además, ha recordado que en la ley los sindicatos renuncian a cobrar por asistir a reuniones de acción institucional, con acuerdos que son para beneficio de los ciudadanos y ha pedido al consejero que "se ponga a trabajar" porque perderán el dinero por su "ineficacia".

"Mienten como bellacos", ha añadido Temprano, quien ha destacado que hablan de 20 millones que supuestamente se les da a los agentes económicos y sociales cuando 14 son de concurrencia competitiva con empresas privadas y academias y un baremo que ponen los propios técnicos.

"Ellos saben que están mintiendo y su objetivo es acabar con el Diálogo Social y correr una cortina de humo con el tema de los dineros", ha asegurado el líder de UGT, quien ha cuestionado a cuántos empleados van a contratar para hacer lo que hacen ellos "a cuenta de ingresos de afiliados".

Temprano afirma que saben les "molestan" y ha avisado que "esto solamente lo puede salvar el presidente y los grupos parlamentarios" y ha pedido al PP que "recupere la cordura" porque "se está demostrando por hechos consumados que pacto PP Vox es deleznable y que los gobiernos con ultraderecha conducen a este tipo de situaciones y no deben darse" e incluso ha afirmado que se "atrevería" a decir que "la democracia en Castilla y León está en peligro".

UNOS "SALVAJES"

Por su parte, Vicente Andrés ha advertido de que Vox trabaja "permanentemente en la mentira" y tenían preparado todo para las elecciones en Andalucía, para lo que buscaban una "acción y reacción", pero no han tenido esa "baza" porque los sindicatos han reunido a sus órganos para ver la respuesta que iban a dar porque esto "es muy serio", ya que "lo que hay de fondo es que se quieren cargar el Diálogo Social, deteriorar la democracia y los avances sociales".

El dirigente de CCOO ha asegurado que todo lo que rodea a los "ajustes en dineros" es "mentira y manipulación, incierto" porque la ley establece los criterios para su financiación y ha asegurado que los consejeros de Vox son unos "indocumentados" y "salvajes" que "quieren la imponer política del miedo y del terror", pero ha advertido de que no se lo van a "consentir".

Andrés ha recordado todo lo que negocian en las empresas para 450.000 personas así como su papel en la sociedad y ha aclarado que son "libres" frente a lo que quiere Vox, "el modelo que tenían en el franquismo, aspiran a franquismo sin Franco" y ha añadido que "son unos salvajes, personas que no se ajustan al contexto democrático de este país" que se quieren "cargar" el Diálogo Social pero también el modelo de sociedad.

En la misma línea, tras recordar los avances del Diálogo Social en dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía, empleo en entidades locales o educación, ha asegurado que son unos "indocumentados o tratan de engañar", algo "inaceptable", y ha afirmado que se está haciendo "el ridículo" y les llegan mensajes de solidaridad de otras comunidades y países frente a los "salvajes" que dicen "mentiras tan gordas" o hacen el "ridículo" con Siro y han estado "a punto de cargarse" 1.700 empleos.

Andrés ha avisado de que es una "situación absolutamente insostenible" y "vienen a destruirlo todo", algo que no aceptarán y por ello van a actuar, pero ha incidido en que "la llave" la tiene Mañueco, al que propone que destituya a los consejeros de Vox y gobierne en minoría.

"Nos vamos a defender", ha señalado Vicente Andrés, quien cree que "esto no puede ser inocuo" y se amenace con meterles en la cárcel y "no pasar nada", por lo que ha explicado que acudirán a las instituciones españolas y europeas o a la Organización Internacional de Trabajo a contar "lo que estos salvajes quieren hacer" o que es un gobierno "antidemocrático" y, a las comunidades del entorno, a pedir a sus gobiernos que hagan lo mismo que Asturias, que no se relacionen con consejeros de Vox, que lo hagan con el presidente.

Además, ha avisado de que Fernández Mañueco se tiene que reunir con ellos y hay acuerdos que "tienen que cumplir" porque de lo contrario irán a los tribunales, tras lo que ha advertido al jefe del Ejecutivo autonómico que "o reconduce o será presidente con una Comunidad revuelta que hará el ridículo".

678470.1.260.149.20220617143547