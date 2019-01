Cecale considera "frívolo" que los sindicatos achaquen la despoblación a bajos salarios

Actualizado 29/01/2019 14:40:19 CET

PALENCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) considera "frívolo" que los sindicatos achaquen la despoblación a los bajos salarios en la región, según ha manifestado este martes en Palencia el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, acompañado del presidente de la patronal palentina (CPOE), José Ignacio Carrasco.

"Los sindicatos ya no saben cómo justificar y poner en escena los acuerdos bipartitos que en materia de negociación colectiva tenemos entre ambas partes, empresarios y sindicatos", ha lamentado Aparicio.

En declaraciones recogidas por Europa Press, el presidente de Cecale ha recordado que año tras año se han firmando todos los pactos que estaban encima de la mesa "con acuerdo de las partes" porque "a nadie se le obliga a firmar un convenio colectivo", por lo que no entiende "cómo día tras día están en los medios denunciando que no hay retribuciones salariales acordes en la región".

"Es muy frívolo especular con uno de los motivos que bastante desgracia tenemos en Castilla y León, tener una despoblación tan galopante como lo tenemos", ha incidido, para después afirmar que esta situación se vive porque en su momento "ninguno de los gobiernos desde hace más de 80 años ha actuado como se debe actuar propiciando el desarrollo económico de estas tierras".

Además, ha asegurado que la Comunidad Valenciana tiene de media "tres euros más de media mensual en los salarios" y la que comunidad andaluza tiene dos euros más de media en las nóminas mensuales de sus trabajadores.

"No se nos puede decir con esa frivolidad que los salarios bajos inciden en la despoblación", ha sentenciado. "Los salarios son los que son porque hay un acuerdo entre sindicatos y empresarios y si no están de acuerdo que no firmen. Sí se ha firmado es porque están de acuerdo, así que vale de inventarse excusas para justificarse", ha concluido.