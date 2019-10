Cecale pide a la Diputación de Salamanca que convoque la Mesa del Diálogo Social

Publicado 11/10/2019 12:14:54 CET

SALAMANCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), Santiago Aparicio, ha pedido este viernes al presidente de la Diputación de Salamanca que convoque la Mesa del Diálogo Social en la provincia.

En un encuentro con los medios de comunicación en Salamanca, antes de la celebración de la Junta Directiva de Cecale, Aparicio ha apuntado que la presencia de Confaes, como representación empresarial de Salamanca, está recogida de manera "nítida" tanto en el Estatuto de Autonomía como en el de los trabajadores y que, además, hay un informe de la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, que también así lo señala.

Por ello, Aparicio ha insistido en que Confaes "no se tiene que poner de acuerdo con ninguna otra organización" para estar presente y que es la Institución quien tiene en sus manos que no sea Salamanca "la única Diputación provincial que no conforme la mesa".

"Viene definido y no hay que darle más vueltas", ha aseverado el presidente de Cecale durante unas palabras en las que ha remarcado que han de ser UGT y CCOO los sindicatos presentes, y Confaes a través de Cecale, los presentes en este órgano.

"Los que salen perdiendo, por no estar convocada, son los trabajadores, los empresarios", ha apostillado en presencia del presidente de Confaes, Juan Manuel Gómez.