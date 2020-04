Cecale reclama unidad de acción para nuevas medidas frente al Covid-19 ante los "pésimos" datos

Advierte de que algunas de medidas conducen a una "destrucción irreparable" del tejido empresarial y del empleo

La Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale) considera que los "pésimos" datos del paro en la Comunidad reflejan la necesidad de "unidad de acción" para fijar nuevas medidas que reviertan el impacto del Covid-19 en la empresa y el empleo.

Cecale, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha expresado así en relación al número de parados, que en Castilla y León ha subido en 8.921 personas en marzo (un 6,21 por ciento), con lo que la cifra de desempleados en la Comunidad vuelve a superar la barrera de los 150.000 y se sitúa en 152.644 (66.333 hombres y 86.311 mujeres).

La patronal ha señalado que los datos ponen de manifiesto cómo la actual emergencia sanitaria que con motivo de la pandemia del Covid-19 "ha trascendido significativamente, no sólo a la salud de muchas personas, sino también a la economía y al mercado laboral, afectando gravemente a todos los sectores de actividad y a provincias, y dejando a la Comunidad en una situación crítica", tras lo que ha recordado que los datos no reflejan la situación real, pues no están contabilizados los trabajadores que ya se han acogido a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE).

Cecale entiende que, aunque lo "fundamental" es hacer frente a la emergencia sanitaria, es "muy importante" empezar a reflexionar en el futuro con esfuerzos "compartidos", pues, junto a la protección de la salud, el objetivo fundamental es "paliar lo máximo posible" el impacto económico y preservar el tejido productivo.

En ese sentido, ha hecho referencia no solamente a la movilización del sector privado en "innumerables" iniciativas orientadas todas ellas a que la actual situación sanitaria se supere lo antes posible sino, igualmente, al Plan de Choque relativo a toda una serie de medidas laborales, económicas y sociales aprobado en la región en el seno del Diálogo Social.

CONSECUENCIAS

De igual forma, Cecale ha subrayado que la crisis de emergencia sanitaria que se vive tiene y, "desafortunadamente tendrá", consecuencias en la actividad económica en Castilla y León.

"Por tanto, requiere de una mayor coordinación y de nuevas acciones fiscales y crediticias, que busquen apoyar a los trabajadores y especialmente a las empresas de la Comunidad, como generadoras de empleo, para que, una superada esta situación, la actividad económica se recupere de forma ágil y continuada", ha señalado.

Además, la patronal ha señalado que es necesario tomar "medidas excepcionales en situaciones excepcionales" y, para ello, es imprescindible contar con empresas y trabajadores a la hora de elaborarlas, pues las cifras de los próximos meses serán "dramáticas", ya que existen más 27.000 ERTE de fuerza mayor en la Comunidad de empresas obligadas a la paralización de su actividad y casi 152.000 trabajadores afectados, "aunque la cifra irá en aumento, lo que hace pensar ya en acciones de futuro inmediatas para solventar esta situación".

Finalmente, los empresarios de Castilla y León, "desde un espíritu de solidaridad y responsabilidad", consideran que otras medidas que se han adoptado hasta la fecha como la limitación empresarial a la extinción de contratos o el denominado 'permiso retribuido recuperable' "no únicamente se justifican en un prejuicio irracional hacia el sector empresarial sino que desconocen la realidad de las empresas y, lo que es mas grave, conducen a una destrucción irreparable del tejido empresarial y, con él, a una destrucción de empleo".