El Cecopi de Soria acuerda reducir a situación 1 de emergencia el Inuncyl ante la mejora de las previsiones

Confluencia de los ríos Tera y Duero en Garray, a 10 de febrero de 2026, en Soria, Castilla y León (España). La delegada territorial de la Junta en Soria, Yolanda de Gregorio, ha activado el nivel 2 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y - Concha Ortega Oroz - Europa Press

SORIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria ha acordado rebajar a situación 1 de emergencia el Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) en la provincia ante la mejora de las previsiones.

El Cecopi se ha reunido por videoconferencia a las 14.00 horas de este jueves y la medida se ha adoptado tras analizar los datos actuales de ocupación y desembalse de La Cuerda del Pozo, las estaciones de aforo de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), su evolución y la previsión meteorológica para los próximos días.

Todo ello tras constatar la evolución favorable de los caudales y la mejoría generalizada de la situación, según ha señalado la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, en su condición de directora del Inuncyl.

De Gregorio ha insistido en la importancia de mantener las medidas de precaución, según han informado a Europa Press fuentes de la Delegación de la Junta en Soria.

El director técnico de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Carlos Galicia, ha indicado que el valor de desembalse actual de La Cuerda del Pozo se ha reducido a 85 metros cúbicos por segundo y que las previsiones son seguir desembalsando a este ritmo en la medida de lo posible con el objetivo de intentar recuperar el resguardo.

Galicia ha anunciado que este viernes 20 van a volver a evaluar la situación en la CHD y que, si todo va bien, no va a subir el nivel de desembalse.

SITUACIÓN EN LA PROVINCIA

Respecto al último parte de avenidas publicado por el sistema automático de información de la Confederación Hidrográfica del Duero, la estación de aforos Salida del embalse de la Cuerda se encuentra en nivel rojo (estable).

La de Garray-Soria en nivel amarillo (estable), la estación de Gormaz en nivel naranja (bajando), la de Navapalos en nivel naranja (bajando), y la de Vinuesa, en este caso correspondiente al río Revinuesa, en nivel amarillo (estable).

En cuanto al estado de las carreteras afectadas por las inundaciones, únicamente se encuentra cortada al tráfico la SO-P-4009, de Langa de Duero-Soto de San Esteban (del punto kilométrico 16,45 al 5,7), de la red provincial de carreteras de la Diputación Provincial.

A la reunión del Cecopi se ha convocado desde la Dirección del Inuncyl a la Subdelegación del Gobierno, Diputación de Soria, Confederación Hidrográfica del Duero y a los ayuntamientos de Soria, Almazán, El Cubo de la Solana, Garray, El Burgo de Osma, El Royo, Vinuesa, San Esteban de Gormaz, Los Rábanos, Salduero, Ucero y Langa de Duero; y el Centro Coordinador de Emergencias, además de técnicos y representantes de los servicios territoriales de la Junta.

Con la declaración, el pasado día 10, de situación 2 de emergencia del Inuncyl en la provincia de Soria se constituyó el Cecopi y, desde entonces, tal y como ha manifestado y agradecido la delegada territorial, están colaborando todas las administraciones y agentes implicados en la emergencia.