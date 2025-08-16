El Cecopi de Zamora valora esta mañana el descenso a gravedad 1 de los incendios de Castromil y Molezuelas

Vista tras el paso del fuego, a 14 de agosto de 2025, en Villageriz, Zamora, Castilla y León (España). - Paloma V. Escarpa

ZAMORA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Cecopi de Zamora valorará a lo largo de la mañana el posible descenso a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 del incendio que entró a Zamora desde Ourense por la localidad de Castromil, así como la reducción de la gravedad de Molezuela de la Carballeda, según han indicado desde la Delegación Territorial de la Junta.

La bajada del nivel de gravedad del denominado incendio de Castromil permitiría el retorno a sus casas de los evacuados en Pías, Barjacoba y Villanueva de la Sierra, que duermen en Puebla de Sanabria desde el jueves.

En la zona ahora preocupa el incendio causado por un rayo en la sierra de Porto, que hace que los vecinos de esa localidad, también evacuados desde el jueves, no tengan aún previsión para regresar a sus casas.

Por lo demás, el Puesto de Mando del incendio de Molezuelas, en La Bañeza, analizará el descenso a nivel 1 de la zona del fuego que afectó a la provincia de Zamora. El de Puercas de Aliste está en nivel uno desde última hora del día de ayer.