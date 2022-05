Cendón recuerda que Diez "nunca fue cuestionado como candidato a la alcaldía de León"

LEÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, ha recordado que el recién reelegido secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE de León, José Antonio Diez, "nunca fue cuestionado como candidato a la alcaldía de León".

Así se ha referido en la noche de este miércoles tras conocer los resultados de las elecciones a la Agrupación Municipal del PSOE de León, donde ha recordado que "desde la ejecutiva provincial se han mantenido cautelosos y al margen".

Cendón ha detallado que "alguien ha estado intentando hacer ver que esto eran unas primarias para elegir candidatura y no es así", por lo que ha reclamado "seguir trabajando desde el Ayuntamiento con todo el apoyo de la Agrupación y del partido".

Asimismo, ha incidido en que "su candidatura a la alcaldía no se cuestionaba" y ha destacado que las reglas del PSOE dicen que "los alcaldes, salvo que lo pida más del 50 por ciento del censo, repiten, por tanto, todo el apoyo".

También, ha remarcado "el ejemplo de democracia y saber estar" dado por el partido y ha puesto de manifiesto "el ejercicio limpio defendido desde el primer momento y ahora a por todas, a seguir trabajando desde las diferentes agrupaciones para mantener la alcaldía de León y mejorar los resultados".

El secretario general del PSOE ha detallado que "tiene un partido unido, salimos con la fuerza para volver a ganar las alcaldías más importantes y hasta la más pequeña de la provincia y a repetir en la Diputación de León que es el objetivo que tenemos".

Si bien, cuestionado sobre una posible división en el partido, ha querido explicar que "los estatutos marcan que cualquier compañero puede presentarse a la secretaria general, pero eso no marca quien opta a la alcaldía o no" y lo ha ejemplificado "con la alcaldesa de Gijón, el alcalde de Valladolid o el alcalde de Villablino que no son los secretarios generales de sus Agrupaciones".

Por último, ha defendido que hace poco ha habido unos congresos en los cuales se han definido "nuestras líneas políticas a nivel federal, autonómico y provincial y esas son las líneas que debemos seguir todos".