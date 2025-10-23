El Cenie busca 400 voluntarios en Zamora para un estudio sobre la pérdida de calidad de vida en la tercera edad

ZAMORA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional sobre el Envejecimiento (Cenie) busca 400 voluntarios en Zamora para participar en un estudio sobre la pérdida de calidad de vida en la tercera edad. El proyecto, que lleva por nombre Iberlongeva, contará con la participación de mil personas entre las provincias de Zamora y Ourense y la ciudad portuguesa de Braganza, personas en las que se identificarán las circunstancias que, a la larga, puedan desembocar en una pérdida de calidad de vida en los últimos años.

El fin último del proyecto es identificar estos primeros signos de alarma y trabajar sobre ellos antes de que su solución sea más complicada. Todo enfocado a aumentar la calidad de vida en la tercera edad.

El proyecto ha sido presentado hoy en Zamora parte del director del Cenie, Juan Martín, quien ha explicado que, si bien la esperanza de vida en España es alta, la esperanza de vida saludable se sitúa en los 62 años, cota a partir de la cual muchas personas empiezan a necesitar ayuda en su día a día. Los expertos intentarán conocer en qué momentos han surgido en la vida de los participantes determinadas circunstancias que, a la larga, influyen o pueden influir en su calidad de vida. Si estas cuestiones se identifican y se atacan antes de que sea tarde, la calidad de vida mejorará, estiman desde el Cenie.

"Nuestros sistemas de salud", ha añadido Martín, "están planteados fundamentalmente pensando en la enfermedad, en curar la enfermedad. Aquí el tema no es tanto fijarnos en la enfermedad sino en tratar de que la enfermedad no llegue a aparecer. Esto es lo que se llama atención preventiva", que es en lo que ahora se está trabajando.

La investigación identificará esos "primeros síntomas de debilidad" para que sirvan como factores de alarma ante lo que puede venir después. "Si sabemos que una circunstancia determinada está asociada a la aparición de fragilidad años después, podremos actuar antes", resumen desde el Cenie.

En España, ha puntualizado Juan Martín, el ochenta por ciento de la inversión sanitaria se va a enfermedades crónicas, muchas de ellas asociadas a la tercera edad. "Desarrollar programas preventivos es positivo también desde el punto de vista económico", han subrayado los impulsores de Iberlongeva.

Las pruebas de campo se empezarán a desarrollar en enero y se recogerán resultados hasta abril. Zamora ha sido elegida como representante de lo que es un entorno urbano, se estudiará a la gente que vive en los pueblos con voluntarios de Ourense y Bragança ha sido seleccionada como entorno semiurbano o mixto.

La participación en el proyecto es gratuita y los que den el paso adelante recibirán un chequeo médico, necesario para obtener los datos, y unas recomendaciones que se ajusten a los resultados que se obtengan encaminadas a mejorar su calidad de vida.