Un centenar de personas reclama que León de la Riva no tenga una plaza en Valladolid: "No la merece"

VALLADOLID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas pertenecientes a 59 asociaciones locales se han concentrado este domingo en la nueva plaza de la Ciudad de la Comunicación de Valladolid para mostrar su rechazo a que esta reciba el nombre del exalcalde 'popular', Francisco Javier de la Riva.

"León de la Riva no merece ninguna plaza" se ha podido leer en una pancarta en la que también se plasmaba el rostro del excalde, una pancarta sujetada por los participantes en esta concentración que ha arrancado a las 12.00 horas.

Un portavoz de la concentración ha señalado que una de las razones por las que el exalcalde no merece tener la plaza es su protagonismo en polémicas con "abruptos machistas y homófobos", además de "su ataque y beligerancia absolutamente brutal contra el movimiento vecinal, movimientos sociales, movimiento juvenil y todo lo relacionado con el mundo de la cultura, artisteo y la música en los bares".

Asimismo, ha recordado episodios como la "represión brutal" que sucedió en la Playa de las Moreras la noche de San Juan en el año 2000 o lo sucedido en el barrio Pajarillos con su "beligerancia contra el movimiento contra el narcotráfico en el barrio".

"Por otro lado están todos los problemas que ha tenido relacionados con la corrupción y que vienen derivados del ladrillazo y la especulación, el caso de las Comfort Letters, el soterramiento, o las viviendas de protección oficial dadas al hijo de León de la Riva, a cargos del PP y a familias de cargos del PP, son algunos de los episodios más importantes", ha recalcado el portavoz.

Para el portavoz de la concentración, por todo esto el exregidor, que a su juicio un activo "muy tóxico", "no se merece una plaza" y "Valladolid no se merece que sus lugares públicos y sus calles estén relacionadas con este personaje" que "sigue en activo como tertuliano y que hace un mes daba apoyo a lo que hace Israel en Gaza", ha advertido.

Por su parte, la portavoz de Valladolid Toma La Palabra, Rocío Anguita, quien ha participado en la protesta, ha expresado su desacuerdo con la propuesta que considera "no es de consenso".

"Para poner nombre a las calles y las plazas primero hay que buscar el consenso y segundo hay que ser pedagógicos", ha indicado, para incidir en que, por ejemplo, la iniciativa del PSOE por la que una calle recibiría el nombre de 'Jero', el del medio de los Chichos supone "una propuesta de un artista local", que considera "tiene todo el consenso del mundo". Sin embargo, "el alcalde ha dicho que la va a contemplar pero votaron en contra", ha criticado.

En este sentido, ha llamado al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, a "buscar el consenso en estas medidas, porque esto es para toda la ciudad". "Sino, se busca un nombre neutro, como el que se propone de 'Plaza de la Igualdad', es decir, nombres de consenso y de valores que todos asumimos", ha concluido.

Por otro lado, desde la Coordinadora de Mujeres, Marisol Morais, ha calificado a León de la Riva de "impresentable que durante todo su mandato no hizo más que insultar y vejar a las mujeres". "No merece una plaza. Y el actual alcalde, Carnero, no ha preguntado a nadie. Solamente hacen lo que le gusta al Partido Popular, sin pensar en el resto de la ciudadanía", ha declarado.

La protesta ha estado acompañada de una batucada y una chorizada para todos los asistentes, tras lo cual se ha procedido a realizar un recorrido por el recinto y se ha desvelado una placa con el nombre que las asociaciones proponen como alternativa, 'Plaza de la Igualdad'.