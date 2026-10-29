Un centenar de profesionales participa en la primera Jornada Enfermera de Heridas en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de profesionales de Enfermería participa este jueves en el Hospital Universitario Santa Bárbara de Soria en la primera Jornada Enfermera de Heridas, enfocada sobre todo para el tratamiento de las heridas en las personas con dependencia.

El subtítulo de estas jornadas, para las que hubo un total de 250 personas interesadas, es 'Piel frágil, cuidados expertos'.

El presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería de Castilla y León, Enrique Ruiz Forner, ha explicado que uno de los objetivos de esta actividad es descentralizar la organización de los Congresos, para que estos aprendizajes lleguen también a las ciudades de menor tamaño.

De hecho, la mayoría de los cien inscritos, aunque no todos, forman parte del Colegio de Enfermería de Soria, que en estos momentos cuenta con casi 800 colegiados.

Las clases son impartidas por ponentes de prestigio nacional, y todas ellas se desarrollan este jueves, con dos ponencias y tres talleres distribuidos en horario de mañana y tarde.

Ruiz Forner también ha comentado que, si bien los enfermeros ya están cualificados para tratar estas heridas, el objetivo del Colegio es que se cree también una rama de Enfermería de práctica avanzada para los casos más complejos.

A lo largo de la jornada de hoy se van a difundir conocimientos sobre la identificación de heridas, la utilización de nuevos medicamentos y apósitos para su tratamiento, así como el empleo cada vez más frecuente de la Inteligencia Artificial.

RESIDENCIAS Y COLEGIOS

El presidente castellano y leonés ha incidido en la necesidad de que en los centros socio-sanitarios, en las residencias, haya una ratio de enfermeros para la atención de los internos, la mayoría de ellos dependientes. Ahora, cuando no hay algún profesional en el centro, acuden los enfermeros de Atención Primaria.

Otro espacio donde se trabaja para que haya mayor presencia de enfermeros es en los centros escolares. Ruiz Forner ha asegurado que en Castilla y León hasta hace poco apenas había 40 enfermeros en colegios, y que ahora hay unos 150, todavía lejos del millar que hay en una comunidad vecina como es Madrid.

La presidenta del Colegio de Enfermería de Soria, Isabel Galán, ha agradecido la presencia tanto a los congresistas como a los ponentes, y confía en que Soria pueda seguir acogiendo este tipo de actividades en el futuro, por la importancia de compartir aprendizajes y realizar prácticas. El Colegio de Soria organiza esta jornada con la colaboración de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.