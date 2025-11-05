En Centro de Artesanía de CyL acoge desde mañana una exposición sobre 'Obras de taller' de Santiago Bellido

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Artesanía de Castilla y León (Cearcal) acogerá desde este jueves, a las 18:30 horas, la exposición 'Obras de taller' de Santiago Bellido, que permanecerá abierta hasta el 28 de noviembre en la sala de exposiciones de la calle Valle de Arán de Valladolid.

La muestra presenta una selección de apuntes del natural realizados en el taller del autor y propone un recorrido por el dibujo de modelo como ejercicio de observación, aprendizaje y creación.

'Obras de taller' reúne piezas ejecutadas con grafito, tinta, acuarela, pastel u óleo, fruto de sesiones con modelos de poses breves que exigen precisión y síntesis. Bellido concibe el dibujo de modelo como una práctica inagotable: "El dibujo de modelo es un ejercicio infinito, en el que se aprende constantemente", según ha asegurado el autor de esta exposición.

Las obras, resueltas de forma directa y sin correcciones posteriores, exploran gesto, anatomía, proporción y luz, y ponen en diálogo la tradición académica con una sensibilidad contemporánea centrada en el cuerpo como territorio de estudio.

El autor reivindica el valor formativo de las clásicas academias: "La figura humana revela enseguida si se comete algún error. Cualquier fallo en proporciones o anatomía salta a los ojos del espectador como no lo haría en la representación de objetos o espacios", ha aseverado Bellido.

En esta propuesta, cada técnica se convierte en un método de investigación sobre las cualidades físicas del cuerpo y su representación, subrayando el lugar del dibujo como base artesanal de la práctica artística.

Arquitecto, ilustrador y artista plástico, Santiago Bellido imparte clases de Expresión Gráfica y Arte en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Ha trabajado como ilustrador y pintor -es autor del cartel de la Semana Santa 2025 de Valladolid- y ha publicado numerosos libros, tanto autoeditados como en colaboración con otros autores.

En los últimos años se ha acercado al cómic y prepara nuevas obras en ese medio.

La exposición podrá visitarse del 6 al 28 de noviembre en horario de lunes a jueves, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y los viernes, de 10:00 a 14:00 horas.