El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este sábado la obra de teatro familiar 'Lucila, luces de Gabriela'

Escena de 'Lucila, luces de Gabriela', de Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión. - TELONCILLO TEATRO

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge este sábado, 28 de marzo, la obra de teatro familiar 'Lucila, luces de Gabriela', de las compañías Teloncillo Teatro y Teatro de Ocasión, en el marco del ciclo 'Teatro en el Delibes - VI Comunidad a Escena'.

La función comenzará a las 19.00 horas en la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes, está dirigida a mayores de ocho años y creada e interpretada por María Fernanda Carrasco Blancaire y César Espinoza Araya.

En esta obra, los protagonistas van tras la huella de los pasos de Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, la primera mujer iberoamericana en recibir el Premio Nobel de Literatura.

Así, la historia "siembra la curiosidad de ir tras Gabriela, bucear en sus diversas caras y construirla a través de la imaginación", según ha informado la Consejería de Cultura en un comunicado recogido por Europa Press.

De forma previa a la obra prevista para este sábado, en el foyer del Centro Cultural Miguel Delibes se desarrollará un espectáculo de MicroEscena, la obra 'The Tramp', una "pantomima" inspirada en Charles Chaplin a cargo de Jesús Puebla, donde un vagabundo hambriento se acerca a un cubo de basura con la esperanza de encontrar algo para comer.

Los espectáculos familiares del 'Ciclo de Teatro en el Delibes - VI Comunidad a escena' tienen un precio de seis euros por entrada. Las entradas se pueden adquirir a través de la página web www.centroculturalmigueldelibes.com y en las Taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes.