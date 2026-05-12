El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge hasta el viernes el espectáculo colectivo 'Miradas que suenan'

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León presenta junto a 2.000 niños de la Comunidad el espectáculo colectivo 'Miradas que suenan' en el Centro Cultural Miguel Delibes - JCYL

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid acoge hasta el viernes, 15 de mayo, el espectáculo colectivo 'Miradas que suenan' dirigido a centros escolares y familias, con dos pases diarios a las 12.30 horas y a las 18.00 horas.

La directora general en funciones de Políticas Culturales, Inmaculada Martínez, junto a la de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa, Isabel Tovar, han participado este martes en el estreno del espectáculo.

Martínez ha señalado cómo esta cantata participativa es toda una experiencia musical, que culmina el proceso educativo y artístico desarrollado durante todo el curso escolar y que se presenta como la última propuesta de la temporada 2025-2026 del ciclo 'Escolares y en Familia' impulsado por la Junta, que supone una experiencia musical, donde cada voz y cada instrumento cuenta en este espectáculo interactivo.

En el espectáculo, una soprano interpreta el papel de una investigadora que deberá resolver diversos enigmas con ayuda del público.

'Miradas que suenan' contará con la participación de alrededor de 2.000 niños, durante las diferentes sesiones, que subirán al escenario para cantar una obra original creada para la ocasión que ha sido encargada para celebrar el decimoquinto aniversario del proyecto educativo 'MiraDas', del área socioeducativa de la OSCyL y el Centro Cultural Miguel Delibes.

EQUIPO ARTÍSTICO

El equipo artístico reúne a un destacado grupo de profesionales de diferentes disciplinas, además de los músicos de la OSCyL y los alumnos de diferentes centros educativos de Castilla y León.

Entre este amplio elenco destaca la participación de la directora Jhoanna Sierralta, el director de los coros escolares Ignacio Nieto, la soprano Paula Mendoza y la compositora Katrina Penman, creadora de la obra encargada.

Cuenta con la dirección escénica y dramaturgia de Ana Gallego quien, además, colaboró con Marieta Monedero en la creación de la letra.

La celebración de este evento es el resultado del proceso educativo y artístico desarrollado durante el presente curso escolar, que ha incluido tres formaciones específicas para el profesorado de música de los centros participantes.

Niños de todos los centros participantes formarán parte de este espectáculo reforzando el compromiso de 'MiraDas' con la inclusión real y efectiva a través de la práctica musical compartida.

'Miradas que suenan' supone el broche simbólico a la celebración del decimoquinto aniversario de 'MiraDas', un proyecto que ha hecho de la música un espacio de encuentro, inclusión y transformación social.

Las entradas para los conciertos, con precios de diez euros y de ocho para familias numerosas, desempleados, mayores de 65 años o personas con discapacidad, se pueden adquirir en las taquillas del Centro Cultural Miguel Delibes y a través de la página web Centro Cultural Miguel Delibes .