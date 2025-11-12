El Centro de Día de Alzhéimer en La Bañeza (León) pasa de 22 a 30 plazas tras una inversión de 80.000 euros de la Junta

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, visitado el Centro de Día gestionado por la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) de La Bañeza y su comarca. - JCYL

LEÓN 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Día en el que la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer (AFA) de La Bañeza y comarca (León) presta servicio a más de 100 usuarios ha sido ampliado mediante una subvención de 80.000 euros de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que ha permitido incrementar el número de plazas, que ha pasado de 22 a 30.

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha visitado el Centro este miércoles, donde ha destacado la labor e intensa trayectoria de AFA La Bañeza, que lleva 25 años apoyando a las personas con alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas y a sus familias.

En las instalaciones se imparten talleres de estimulación cognitiva, se entrenan actividades de la vida diaria, se ofrecen servicios de fisioterapia y se realizan ejercicios de coordinación, entre otros, con el objetivo de promover la autonomía de estas personas, retrasar los grados más severos de dependencia y facilitar que continúen residiendo junto a sus familias.

También cuenta con programas de información y orientación para las familias y cuidadores, que reciben formación sobre la complejidad de esta enfermedad, así como asesoramiento jurídico y apoyo psicológico. Igualmente, mantienen activo un programa de voluntariado.

Isabel Blanco ha explicado que la atención para este grupo de personas es una "prioridad" sociosanitaria para el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el Gobierno autonómico, puesto que una de las principales causas de la dependencia están relacionadas con el deterioro cognitivo.

En este sentido, ha señalado que la Junta tiene a su disposición la red de recursos que precisen como la incorporación de los usuarios de Grado I al Sistema de Atención a la Dependencia, hecho "crucial" para las personas con alzhéimer, puesto que es "clave" actuar en las primeras fases de la enfermedad. Además, este colectivo, esencialmente aquellos que residen en el medio rural, puede acceder a programas como 'A gusto en casa', 'Viviendas en red', 'INTecum' y al servicio de ayuda a domicilio.

También se ha referido al nuevo modelo de atención residencial basado en unidades de convivencia (que replican el ambiente de un hogar familiar), con un sistema de cuidados centrado en la persona que se adapta a las necesidades de los pacientes con alzhéimer u otras enfermedades neurodegenerativas.

COLABORACIÓN

La Junta de Castilla y León y la entidad que gestiona el Centro de Día colaboran desde hace tiempo en favor de la mejora de la calidad de vida de este colectivo. El pasado año la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades apoyó con 122.000 euros la prestación de servicios que se llevan a cabo en estas instalaciones.

Por otra parte, el Centro se digitalizó mediante la adquisición de tabletas y una pizarra digital a través del programa 'Conecta2', dotado con 217.320 euros y dirigido a todas las asociaciones de este ámbito en Castilla y León. De este modo, se ha mejorado la intervención con los usuarios mediante actividades de estimulación cognitiva con las tabletas y se ha facilitado la comunicación con las familias.

AFA La Bañeza está integrada en la Federación Regional de Asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Castilla y León (Afacayle) junto a otras 27 asociaciones repartidas por las nueve provincias de la Comunidad. Entre todas ellas cuentan con 1.114 plazas en 27 centros, de los cuales tres son residencias y 24 son centros de día.