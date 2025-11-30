El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer del Ayuntamieno de Salamanca, premiado por la Fundación Diagrama

Archivo - El Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer de Salamanca, premiado por la Fundación Diagrama. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Diagrama Intervención Psicosocial ha entregado unos de sus Galardones 'Profesionalidad y Compromiso' al Centro de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIAM) del Ayuntamiento de Salamanca.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press, el espacio se ha llevado este premio en reconocimiento "a la profesionalidad, dedicación, esfuerzo, responsabilidad y compromiso social, humano y solidario para contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria, justa y solidaria".

El CIAM se enmarca dentro de la Concejalía de Familia e Igualdad de Oportunidades y es el "corazón" del sistema de atención a las mujeres en Salamanca.

Desde la Casa de la Mujer 'Clara Campoamor', este espacio presta un servicio de atención integral y específica, tanto social, como psicológica y jurídica a todas las mujeres en situaciones de dificultad y, especialmente, a las víctimas de la violencia de género, ha recordado el Ayuntamiento.

En este contexto, ha subrayado que uno de los "mayores logros" del CIAM es la Escuela Municipal de Igualdad, reconocida por la Federación Española de Municipios y Provincias con el premio del octavo concurso de buenas prácticas locales contra la violencia sobre las mujeres en la modalidad 'Ruptura del silencio: sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres'.