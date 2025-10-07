El Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) finaliza su renovación con mejoras en seguridad, habitabilidad y eficiencia

ÁVILA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario del municipio abulense de Brieva ha completado su renovación integral, con lo que culmina un proceso de modernización destinado a mejorar la seguridad, la habitabilidad y la eficiencia de sus instalaciones.

Esta actuación, con una inversión de 3,5 millones de euros financiada por el Ministerio del Interior, ha incluido la remodelación completa de los tres módulos habitacionales, además de la modernización de la cocina y la ampliación de los espacios de usos múltiples.

Asimismo, se ha reforzado la eficiencia energética del centro y se han mejorado las condiciones de habitabilidad tanto para las internas como para el personal. Además, se ha actualizado el sistema de comunicaciones, el sistema antiincendios y se ha ampliado la red de videovigilancia con la eliminación de los puntos ciegos existentes, según han informado a Europa Press.

En esta línea, el subdelegado del Gobierno en Ávila, Fernando Galeano, ha destacado que con esta intervención el Ministerio del Interior "cierra una etapa de inversiones" por valor de cinco millones de euros en el centro penitenciario abulense, iniciada en 2019.

En este marco, Galeano ha afirmado que esta iniciativa ha supuesto una "mejora" de la seguridad y de las condiciones de trabajo para los más de 150 empleados que prestan un servicio "fundamental" para la sociedad.