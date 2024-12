CEOE CyL lamenta las "imposiciones" de Trabajo, como la reducción de jornada, que tienen "atemorizadas" a las pymes

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha advertido de que se vive un periodo "complejo" en España por las "imposiciones normativas" por parte del Ministerio de Trabajo y el Gobierno, entre ellas la reducción de jornada u otra subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tienen "atemorizadas" a las pequeñas y medianas empresas ya que se ven "incapaces de generar recursos y beneficios".

Aparicio ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que si bien este año la economía "está tirando de una manera impresionante" y sectores como el servicios está "dando beneficios tremendos", para las empresas ha sido un año en el que "no ha funcionado el Diálogo Social como debería" a nivel nacional, pues se han llevado a cabo "imposiciones" en materia laboral que, junto a la "presión fiscal", han hecho "incrementar" los costes de "manera exponencial".

"Están penalizando a las empresas", ha criticado el presidente de CEOE Castilla y León, quien ha apuntado, en este sentido, a la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que Trabajo ya ha acordado con los sindicatos.

Al respecto, Aparicio ha precisado que CEOE se levantó de la mesa de negociación de esta medida porque no se tenía en cuenta su petición de "flexibilidad para algunos sectores" y de que se dejase esa conversación a la patronal y los sindicatos porque, ha incidido, es de su "ámbito competencial" y corresponde a la "negociación colectiva".

"Hay temas que son específicos del Diálogo Social y hay temas que son específicos de negociación colectiva. Y el tema de horas es específico de la negociación colectiva", ha defendido, para recordar que, pese a ello, CEOE se ha sentado a negociar para intentar llegar a un acuerdo, en el que reclamaba esa "flexibilidad".

No obstante, no "hubo manera" de llegar a ese acuerdo, ya que el Gobierno, ha relatado Aparicio, dijo que se iban a dar a las empresas un "paquete de medidas" para subvencionar al sector servicios, pero nunca lo puso "encima de la mesa". "Por eso, después de mucho tiempo, decidimos levantarnos de la mesa", ha explicado.

En este sentido, el presidente de la CEOE Castilla y León ha avisado de que la reducción de jornada afectará en la Comunidad no solo al sector servicios, si no también a "todos los que no tengan ahora mismo el acuerdo de la negociación colectiva en las rebajas de horas".

"Se puede ver afectado el sector de la construcción, el sector agrícola,... Yo creo que el que menos se va a ver afectado es la industria. ¿Por qué? Porque ya ha negociado esos temas en los diferentes convenios, donde quisieron tanto sindicatos como organizaciones empresariales. Negociados en donde se tiene que negociar, no en el Diálogo Social", ha apostillado, para insistir así en que CEOE no ha pedido al Gobierno nada que no le "competa".

Por otro lado, Aparicio ha apuntado a las subidas del SMI, que han "penalizado" a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas que "lo están pasando mal". "Son una serie de componentes que al final hacen que la rentabilidad sea menor y que esté bajando la productividad", ha reiterado.

El presidente de la CEOE en Castilla y León ha precisado que hay sectores que se están viendo especialmente afectados, como, nuevamente, el servicios o el comercio, donde el efecto se ha producido de manera "muy directa": "Se han cerrado en España en el último año alrededor de 50.000 comercios. Eso es una situación que te dibuja claramente que todos los gastos que ahora mismo tenemos que soportar los empresarios realmente están haciendo muchísimo daño a la viabilidad de los negocios".

"Debemos de acabar con esa hiperregulación cuanto antes", ha clamado Aparicio, quien, no obstante, ha llamado al Gobierno a negociar con los agentes económicos y sociales la próxima subida del SMI que, a su juicio, debe estar acompañada por una subida de los precios por las contratas que tienen las empresas con la Administración, si bien, ha advertido, el Gobierno "no es receptivo" a ello.

Esto es necesario para el sector servicios ya que, de no ser así, "gran parte" de las empresas de este "van a desaparecer". "O el Gobierno cambia de criterio o va ser muy complicado que haya empresas del sector servicios que puedan subsistir", ha concluido.