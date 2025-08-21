CEOE CyL valora el plan de ayudas de Mañueco por los incendios y se ofrece a colaborar en su desarrollo y seguimiento

Un helicóptero colabora en las labores de extinción, a 20 de agosto de 2025, en Boca de Huérgano, León, Castilla y León (España) - Lorena Sopêna - Europa Press

Expresa su "más profundo pesar" por las personas fallecidas como consecuencia de los incendios que han afectado a la Comunidad

VALLADOLID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de CEOE Castilla y León, ha valorado el anuncio del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de un plan de ayudas para los afectados por la oleada de incendios que afecta a varios puntos de la Comunidad, y ha mostrado su disposición a colaborar en su desarrollo y seguimiento.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ha expresado su "más profundo pesar" por las tres personas fallecidas como consecuencia de la reciente ola de incendios que afecta a la Comunidad y ha solicitado medidas urgentes para los afectados.

La organización también ha subrayado que, en primer lugar, la prioridad es garantizar la extinción de los incendios y proteger la seguridad de todas las personas y equipos implicados, al tiempo que ha puesto en valor la labor de los equipos de emergencia que trabajan en estas difíciles circunstancias.

Ante la gravedad de los daños sufridos en el tejido empresarial, la organización ha solicitado que todas las ayudas destinadas a los afectados sean "reales, rápidas y ágiles", y que no se penalicen fiscalmente vía IRPF las subvenciones y compensaciones económicas concedidas.

Del mismo modo y para garantizar un apoyo efectivo, CEOE Castilla y León elabora un documento en el que entre otros asuntos reclamará la coordinación efectiva entre administraciones, agentes sociales y sectores afectados, con la creación de una ventanilla única para centralizar la tramitación de ayudas y medidas y la implementación territorial de las medidas, adaptadas a las necesidades locales.

También la evaluación precisa de daños una vez controlados los incendios, con la solicitud de declaración de zona catastrófica para las áreas afectadas y la presentación de medidas a corto, medio y largo plazo.

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Entre las medidas específicas que se deben desarrollar de forma prioritaria la organización destaca las ayudas directas y ágiles para la reparación de instalaciones, maquinaria, vehículos y reposición de mercancías, prestaciones extraordinarias por cese de actividad para autónomos y pymes que han visto paralizada su actividad, exenciones temporales de impuestos autonómicos y locales, y aplazamientos sin intereses en los pagos a Seguridad Social y Hacienda y líneas de financiación bonificada con aval público para garantizar liquidez inmediata.

También solicita planes de mantenimiento del empleo, con apoyo específico para evitar despidos, la simplificación administrativa para agilizar acceso a ayudas y reconstrucción de actividades económicas y la condonación de intereses en préstamos, créditos e hipotecas durante al menos dos años, así comoa la revisión de órdenes agrícolas y ganaderas adaptadas a la nueva situación.

Por último, CEOE Castilla y León ha remarcado su compromiso con la región, sus ciudadanos y empresas, y ha manifiestado su disposición a colaborar en todas las acciones que contribuyan a una recuperación "rápida y efectiva".