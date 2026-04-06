CEOE ve "moderadamente positivo" el descenso de paro y pide cautela ante "numerosos" factores de incertidumbre

VALLADOLID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha calificado de "moderadamente positiva" la favorable" evolución del mercado laboral en la Comunidad, tras el descenso del paro en el mes de marzo, si bien ha llamado a analizar estos datos con cautela "ante los numerosos factores de incertidumbre que siguen condicionando la actividad empresarial".

Asimismo, ha reiterado su llamamiento a las fuerzas políticas de Castilla y León a conformar un Gobierno estable y a priorizar políticas orientadas a reforzar la competitividad empresarial y a eliminar los principales obstáculos al crecimiento, entre los que ha situado la necesidad de resolver la saturación de las redes eléctricas, la preocupación creciente por el absentismo laboral y la urgencia de impulsar políticas eficaces de atracción y retención de talento.

"Sólo mediante un entorno más estable y favorable a la actividad empresarial será posible consolidar la evolución positiva del empleo y evitar que los actuales datos queden como un repunte coyuntural", ha añadido CEOE.

La patronal de Castilla y León ha destacado que la reducción del paro --1.673 desempleados menos que el mes anterior-- y el incremento de la afiliación --6.321 más-- son resultado "en gran medida" del esfuerzo, de la capacidad de adaptación y de la resiliencia del tejido empresarial "que continúa sosteniendo el empleo en un contexto complejo".

Dicho esto, ha reconocido la "indudable estacionalidad" de los datos del paro del mes de marzo ya que incorporan las contrataciones de Semana Santa y ha recordado que el sector servicios sumó 1.205 nuevos empleos el mes pasado, lo que supone la casi totalidad de la reducción del paro.

CEOE Castilla y León ha insistido en que estos datos "estacionalmente positivos" no deben ocultar las dificultades estructurales que siguen afrontando las empresas y las incertidumbres que aún persisten en el entorno macroeconómico y regulatorio, entre ellas la presión creciente de los costes, la incertidumbre en el entorno económico internacional y un marco regulatorio asfixiante y cambiante que dificulta la planificación a medio y largo plazo.

A esto ha añadido que las empresas deben afrontar los efectos globales derivados de la crisis económica actual y las tensiones geopolíticas, como las guerras en Irán y Ucrania, "que imponen cautela en las decisiones estratégicas de inversión y los planes de contratación a medio y largo plazo".