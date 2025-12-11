Cesefor crece en su jornada anual en Soria con el mismo objetivo de generar impacto y ayudar a la competitividad

SORIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Cesefor ha celebrado este jueves su jornada anual en Soria con un aumento en su plantilla, que alcanza los 130 empleados, y con el objetivo de generar impacto, ayudar a propietarios forestales, gestores y empresas y ayudar a la competitividad de la región y de Europa.

La fundación ha congregado en varias sesiones de trabajo a todo el equipo que desarrolla su labor desde las diferentes ubicaciones y centros que tiene la Fundación.

Su presidente, Benito Serrano; el vicepresidente, José Antonio de Miguel, y el director, Pablo Sabín, han dado más detalles de la jornada tras la foto de familia.

Serrano ha recordado los inicios difíciles donde Cesefor "estuvo cerca de cerrar" y donde personas de la Diputación Provincial, junto a la Junta, apostaron por reflotar un proyecto que "a día de hoy consigue muchos retos y que siempre ha contado con el respaldo de la Institución Provincial".

Una institución provincial, ha recordado, que además aporta el local, con obras de adaptación y se suma a nuevos proyectos como 'Construyendo Maderaula' que se inició con 380.000 de Fondos Europeos y que alcanza ya los 3,8 millones de inversión.

"Un proyecto que es fundamental y del que se debe apostar por un recurso tan importante como la madera y que debe estar en la provincia por sus características", ha recalcado Serrano, que ha recordado el reconocimiento como Centro Tecnológico de Cesefor.

PROYECTOS

Por su parte, Sabín ha destacado la unión entre el soporte de los patronos y el mejor hacer del día a día Cesefor. "Cesefor pretende seguir siendo tan ambiciosa como hasta ahora, generando impacto, ayudar a los propietarios forestales, a lo gestores y a las empresas, generar actividad económica, empleo, ayudar a la mejora de la competitividad de la región y de Europa como ADN", ha incidido el director de la fundación.

El evento celebrado en Soria se ha conectado la jornada anual bajo el lema 'Conectados con la innovación' con una cita en la que ha participado el director del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Agusto Cobos y de la Red de Centros Tecnológico de Castilla y León.

En cuanto a los proyectos, con cerca de 70 abiertos, ha destacado alguno como la plataforma NEMUS que mejora la competitividad de las empresas de la primera transformación de la madera, optimizando su proceso.

También 'Construyendo Maderaula' del que confía que vea la luz a final de 2026; la Red Estatal de Montes Públicos o el proyecto europeo 'Smurf' que desarrolla para todo el territorio europeo nuevos modelos organizativos y empresariales basados en prácticas de silvicultura más cercanas a la naturaleza.