La CHD avanza en la ampliación y construcción de diversos colectores en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia)

SEGOVIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) avanza en la ejecución de las obras de ampliación y construcción de diversos colectores en el Real Sitio de San Ildefonso (Segovia), con un presupuesto de adjudicación de 265.913,01 euros.

Los trabajos, que comenzaron en el mes de junio, avanzan con el objetivo de evitar desbordamientos de la red de saneamiento e inundaciones en episodios de fuertes lluvias y tormentas, tanto en la urbanización de 'Caserío de Urgel' como en las proximidades del Palacio Real.

Las actuaciones que se están acometiendo por parte de la CHD pretenden ampliar la red de desagüe de la localidad, permitiendo así un drenaje mucho más eficaz, según ha informado el Organismo de cuenca a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De esta forma, se producirá una mejora del desagüe de la urbanización de 'El Caserío del Urgel' y la optimización de la infraestructura existente.

PRINCIPALES ACTUACIONES

Los trabajos previstos contemplan la ampliación de la obra original que tenía como objetivo recuperar el arroyo de Las Flores a su paso por la localidad, así como la realización de colectores que recojan las aguas de esa zona y las viertan al arroyo con el fin de que las aguas de escorrentía queden derivadas al cauce natural y no viertan a la red de saneamiento del municipio.

Los problemas de inundaciones en la urbanización del 'Caserío de Urgel' son generados a causa del "cuello de botella" existente en la bajada de la calle del "camino del chorro" en determinadas épocas de intensas precipitaciones. Por ello, se prevé la ampliación de la arqueta de entrada que recibe las aguas del arroyo de Peña Berrueco.

Asimismo, se construirán varios colectores y se procederá al refuerzo del talud de la margen izquierda del arroyo de Las Flores para evitar las afecciones.