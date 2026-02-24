La CHD da por finalizado el episodio de avenidas iniciado hace casi un mes

Calles inundadas por el desbordamiento del río Duero, a 15 de febrero de 2026, en San Esteban de Gormaz, Soria, Castilla León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha dado por finalizado el episodio de avenidas iniciado a finales del mes de enero en la cuenca del Duero, según ha informado en una publicación en su perfil de 'X' este martes, 24 de febrero.

Tras desactivarse los avisos hidrológicos en amarillo que permanecían en la mañana de este martes en el río Duero en Aranda (Burgos), Herrera (Valladolid) y Saucelle (Salamanca), como estaba previsto, se ha terminado el episodio.

Este episodio de avenidas comenzó el pasado 26 de enero, por las lluvias que ha dejado el tren de borrascas que ha afectado a España y a Castilla y León, donde se han producido crecidas de ríos e inundaciones en distintas localidades.