La CHD estudia siete soluciones para lograr el coste cero energético para los regantes del Páramo Bajo de León y Zamora

VALLADOLID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) estudia hasta siete medidas encaminadas a reducir los costes energéticos de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora hasta lograr el "objetivo común" del "coste cero", propuesta que los agricultores valoran si bien insisten en que se dé validez "para siempre" al acuerdo de 1995 por el que se les eximía de estos costes.

La presidenta de la CHD, María Jesús Lafuente, y otros miembros del organismo se han reunido este miércoles, 21 de enero, con una representación de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo liderada por su presidente Herminio Medina. Esta cita se ha llevado a cabo tras acordarse el pasado lunes, cuando unos 300 regantes se manifestaron frente a la sede de la CHD y decenas de ellos se atrincheraron en la misma durante varias horas en contra de los costes de energía y mantenimiento por el funcionamiento de la estación de Villalobar.

Tras una hora de reunión, Lafuente ha subrayado que esta ha transcurrido de manera "cordial" y ha sido "muy positiva" porque ha marcado un "buen camino" para lograr el "coste cero" que reclaman los regantes y el cual también es el "objetivo" de la CHD.

"Tenemos un objetivo común, que es el de que el Páramo Bajo no gaste en el coste de la electricidad, al reducir los costes y a poder ser el llegar al coste cero en la electricidad que consume para su elevadora de Villalobar", ha aseverado.

La presidenta del organismo de cuenca ha precisado que la postura de la CHD es "dar la cobertura jurídica necesaria" al compromiso político que se dió hace 30 años a la Comunidad de Regantes, que gozaba así del beneficio de la exención de costes.

Estos "beneficios no contaban con la imprescindible cobertura legal" porque "no se le dio la forma administrativa y jurídica que debería", ha explicado, para avanzar que de cara a solucionar la situación y cumplir con el coste cero a futuro, de manera que quede "bien atado, con toda la bendición jurídica necesaria".

PROPUESTAS

Para ello propone siete soluciones, que probablemente tengan que combinarse y complementarse, ya que no hay "una solución única", ha indicado. Entre ellas, se encuentra la ya vigente tras ser adoptada en 2023, el denominado 'sifón energético ', justificado técnica y económicamente, que vincula la producción de la central de Sahechores con el consumo de la estación elevadora de Villalobar, y que supone un ahorro de un 33 por ciento del consumo energético del bombeo.

El organismo estudia completar esta medida con la contratación bilateral del suministro de energía eléctrica, con lo que pretende reducir el coste energético exponencialmente, en función del año hidrológico y de los precios de la energía eléctrica.

Otra de las medidas supondría la construcción de un parque solar fotovoltaico que puede entregar la energía directamente a la estación elevadora, lo que requiere el concurso de la Dirección General del Agua y del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). La CHD también tratará de "aprovechar" la energía reservada de los altos hidroeléctricos, para lo que ha mantenido distintas reuniones con empresas energéticas.

Tras dar a conocer estas medidas a la Comunidad de Regantes, se ha acordado con la misma plantear un calendario de trabajo y llevar a cabo nuevas reuniones. Hasta la próxima, ambas partes tienen de "deberes" analizar las propuestas con sus equipos jurídicos.

De esta manera, la CHD mira a soluciones físicas y otras basadas en formas de contratación, opciones más viables que dar válidez a la resolución de 1995 que defienden los regantes. "No es muy sencillo, hay reserva de ley, las exenciones del pago de las tasas tienen que venir establecidas por una norma con rango de ley. Y eso a nosotros nos supera", ha apuntado Lafuente respecto a legalizar el antiguo acuerdo.

DISPUESTOS A "LUCHAR A MUERTE"

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes ha valorado el "acercamiento" y postura de "diálogo" de la reunión, y aprecia las medidas planteadas, si bien ha incidido en que la organización exige que se ponga en valor el antiguo acuerdo que se ha aplicado durante "29 años" y por el que se decidió formar la entidad formada ahora por un millar de agricultores.

Medina ha reclamado así que en otras reuniones se trabaje en "dar forma" a ese escrito y "legalizarlo de una vez y para siempre" pues, a su juicio, fue un "compromiso" que los gobernantes de la época "defendieron a capa y espada".

Asimismo, ha avanzado que explicará, en una reunión en los próximos días, las medidas al resto de regantes de la Comunidad del Páramo Bajo, si bien sabe que la mayoría "no van a aceptar" al no cumplirse la continuidad del mencionado acuerdo.

"No van a parar porque quieren movilizarse en Madrid", ha advertido al respecto, para detallar que la Comunidad debe ahora mismo "60 millones de euros" a los bancos y ha empeñado más de "200 millones" en amoblar sus fincas.

Así, están dispuestos a "luchar a muerte" para no perder "su patrimonio entero". "Sé que la Policía no lo va a entender y recibiremos castigos, pero nosotros tenemos que defender lo que es la Comunidad del Páramo Bajo y lo que son los jóvenes que están ahí y se han quedado ahí", ha concluido.