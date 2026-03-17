La CHD expone al Comité de Autoridades Competentes la actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación

Archivo - Inundación en Tudela de Duero (Valladolid) en febrero de 2026. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Autoridades Competentes del Duero ha analizado este martes la revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la cuenca tras la consulta pública.

Según la vigente Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), se definen para este 3er ciclo de la Directiva de Inundaciones un total de 220 subtramos de tramos fluviales, pertenecientes a 26 Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI), con una longitud total de 488,43 kilómetros.

El documento incluye cuatro nuevos subtramos ARPSI, con un total de 15,22 kilómetros, y seis subtramos ARPSI existentes de ciclos anteriores para los que se ha vuelto a generar nueva cartografía de zonas inundables, han informado a Europa Press fuentes del Organismo de cuenca.

En concreto, dos de los cuatro subtramos nuevos se ubican en el Duero (de 2,99 y 1,67 kilómetros de longitud), otro en el río Vena (8,7 kilómetros) y uno más en el Arroyo del Horcajo (1,86). En cuanto a los subtramos para los que se ha vuelto a generar cartografía, se ubica en el río Carrión (2,4 y 791 kilómetros), el Arroyo de Villalobón (4,56), el de la Fuente de la Porra (1,37 kilómetros), el río Renivuesa (0,35) y el Remonicio (1,09).

En cuanto al resto de los 210 subtramos ARPSI, se han actualizado sus capas de riesgo de acuerdo con las prescripciones de la Guía 'Propuesta de Mínimos para la realización de los Mapas de Riesgo de Inundación'.

Finalizado el período de consulta pública, con el análisis y respuesta de las alegaciones recibidas y, una vez que se ha dado cuenta al Comité de Autoridades Competentes, la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) remitirá el documento al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

PROGRAMA DE MEDIDAS

Por otra parte, en la reunión de este martes se ha informado también sobre el seguimiento del programa de medidas del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027, que afecta a todas las administraciones.

Estas medidas hacen referencia a saneamiento y depuración, abastecimiento, modernización y nuevos regadíos, infraestructuras hidráulicas, gestión de inundaciones, restauración de ríos y zonas húmedas, energía, y planificación.

El Comité de Autoridades es un órgano de cooperación y coordinación entre las distintas administraciones en el seno de la demarcación hidrográfica, cuya función básica es la de garantizar la adecuada cooperación en la aplicación de las normas de protección de las aguas. Está integrado por representantes de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y entidades locales de la demarcación.