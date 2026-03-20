La CHD invertirá 1,5 millones en el río Ucero en Soria para reducir peligros en crecidas y mejorar el hábitat fluvial

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero visita el Ucero por El Burgo de Osma (Soria). - CHD

EL BURGO DE OSMA (SORIA), 20 MAR (EUROPA PRESS)

La Confederación Hidrográfica del Duero destinará 1,5 millones de euros al Proyecto de Restauración Fluvial del río Ucero (Soria) con el doble objetivo de disminuir los peligros de las crecidas al mismo tiempo que se recupera y mejora el hábitat fluvial.

Así lo ha anunciado este viernes la presidenta del Organismo, María Jesús Lafuente, en su visita a la localidad de El Burgo de Osma, donde los alumnos del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla han participado en el programa de educación ambiental EducaDuero.

En relación al río Ucero, Lafuente ha explicado que el proyecto se encuentra en "sus primeras fases de desarrollo" y cuenta con un plazo de ejecución de tres años en los que se van a llevar a cabo actuaciones de naturaleza hidromorfológica, fundamentalmente para conectar el río con sus riberas.

"Acciones dirigidas a recuperar espacio para que el río reconstruya sus cauces, en buena medida afectados por actuaciones de ocupación, dragado y rectificación que han mermado notablemente el hábitat fluvial, y sobre todo la capacidad de laminación de avenidas de la llanura aluvial del río aguas arriba de El Burgo de Osma", ha señalado la presidenta de la CHD.

También se van a llevar a cabo actuaciones de continuidad del curso del río, tanto en el Ucero como en el Abión, si bien "estas todavía no están suficientemente definidas y formarán parte de una fase posterior".

ACTUACIONES

Para el desarrollo del proyecto, se han marcado 10 tramos de intervención, 9 en el Ucero y 1 en el Abión, su principal afluente. A corto plazo, se está elaborando una memoria valorada con las actuaciones previstas en el tramo número 5, comprendido entre los puentes de Sotos de El Burgo y Valdelubiel.

Se trata de un tramo rectificado y muy alterado, de algo menos de tres kilómetros, dónde se han detectado varios canales secundarios desconectados y parcialmente rellenados, así como sendas motas, una en cada margen del río. Estos dos cordones de tierra constriñen el cauce rectificado.

Están formados por los mismos materiales que se extrajeron en su día del lecho del río y que ahora se devolverán al cauce para compensar los procesos de incisión que se detectan en todo el tramo, pero de manera muy evidente en el puente de Sotos del Burgo. También para favorecer la conexión lateral del cauce rectificado con la actual llanura de inundación y mejorar la capacidad de laminación del tramo. Gracias a esa reconexión, antiguos canales que hoy solo llevan agua en avenidas extraordinarias pasarán a funcionar de forma habitual.

En cuanto a los plazos, la presidenta ha anunciado que la previsión es que las obras de dicho tramo puedan comenzar en la segunda quincena de abril.

El Proyecto de Restauración Fluvial del río Ucero viene motivado por la situación de dicho cauce, que ha sufrido numerosas alteraciones en los últimos 75 años.

En concreto, de ocupación de su espacio fluvial original mediante la ocupación de terrenos agrícolas y forestales, todo ello acompañado de obras de relleno, canalización y dragado, muy marcado en algunos tramos, a lo que hay que añadir obras transversales que limitan su conectividad longitudinal.

EDUCADUERO

María Jesús Lafuente ha acompañado este viernes a los alumnos de 4º de Primaria del CEIP Manuel Ruiz Zorrilla en su actividad 'Guardianes de Duero', que forma parte del programa de educación ambiental EducaDuero, que este curso llegará a más de 2.200 alumnos de 53 centros escolares de la demarcación.

Los escolares han podido conocer de forma práctica, y en el entorno del río, las diferentes competencias que llevan a cabo los guardas fluviales, así como la propia Confederación Hidrográfica del Duero.

Lo más destacado de la actividad ha sido el juego Dueroca, un tablero al estilo juego de la oca que representa el curso del río Duero desde su nacimiento en Soria hasta su desembocadura en Oporto.

Lafuente ha puesto de manifiesto la importancia del programa EducaDuero ya que "la educación ambiental en los escolares no solo les enseña a cuidar la naturaleza hoy, sino que genera en ellos la conciencia necesaria para construir un futuro más sostenible".

"A través del conocimiento y la comprensión de la gestión de los recursos hídricos, los niños y niñas aprenden el valor del agua, la importancia de su uso sostenible y la necesidad de proteger este recurso esencial", ha añadido.