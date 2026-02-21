La CHD mantiene 14 avisos hidrológicos en la cuenca del Duero, dos en naranja y doce en amarillo

Imagen de archivo de un río - JCYL

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha mantiene 14 avisos hidrológicos activos a primera hora de este sábado, 21 de febrero, si bien ninguna estación de aforo se encuentra en nivel rojo, aunque hay dos en nivel naranja y otras doce en amarillo.

En concreto, hay dos tramos de ríos que se encuentran en nivel naranja en las provincias de Soria y Burgos. Se trata del Duero a su paso por Navapalos (Ávila) y en Aranda de Duero (Burgos).

Además, hay otros doce avisos de nivel amarillo en el Carrión en Celadilla del Río (Palencia); el Duero en Garray, Gormaz y en la salida del embalse de La Cuerda del Pozo (Soria), así como en Vadocondes (Burgos), San Miguel del Pino, Herrera de Duero y Quintanilla de Onésimo (Valladolid) y Toro (Zamora).

También están en nivel amarillo el Órbigo a su paso por Santa Marina del Rey (León) y en Manganeses y Santa Cristiana de la Polvorosa, en la provincia de Zamora.