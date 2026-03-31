La CHD organiza la exposición 'Vivir en una Zona Inundable' que itinerará por once municipios

Archivo - Inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Dueroen San Esteban de Gormaz. - Concha Ortega Oroz - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha organizado la exposición itinerante 'Vivir en una Zona Inundable' que recorrerá once municipios ubicados en Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (Arpsi) de la demarcación.

La muestra arrancará el 7 de abril en Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora) y se extenderá hasta el 22 de junio, con parada final en Medina de Rioseco (Valladolid).

El objetivo fundamental es permitir a la población "conocer el riesgo de inundación y saber cómo actuar". "Las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más frecuentes y con mayor impacto en España. En la cuenca del Duero, este riesgo no es uniforme, sino que se concentra en zonas muy concretas del territorio, identificadas como Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación", señala el órgano de cuenca a través de un comunicado.

La exposición está pensada para municipios ubicados en dichas zonas, por lo que la CHD asegura que será de "interés" para la población que reside en estas áreas.

El órgano de cuenca pretende, además, que tenga "especial incidencia" en el ámbito rural, al ser los "principales destinatarios" los habitantes de estos municipios. También confía en que sea de utilidad para los representantes de las administraciones públicas y técnicos municipales interesados en la gestión del riesgo, las personas interesadas en la gestión del territorio y el medio ambiente (especialmente el fluvial), los centros educativos, y las asociaciones vecinales, culturales o medioambientales.

La muestra se plantea como un recorrido circular, de modo que se pueda entender el contenido de manera progresiva, facilitando la comprensión del riesgo de inundación, de las herramientas existentes para su gestión y de las medidas de protección ante él, añade la información.

Los visitantes podrán observar una serie de paneles que aluden a cuestiones fundamentales como qué es y cómo funciona una llanura de inundación de un río, qué sucede durante una crecida y qué beneficios tiene para el ecosistema fluvial.

También aporta información sobre las 26 ARPSI identificadas en la cuenca del Duero; fotografías históricas y recientes que muestran diferentes episodios de inundación; paneles sobre las medidas preventivas y de autoprotección ante el riesgo de inundación, o sobre la importancia de respetar la dinámica fluvial y el espacio natural del río, son otros de los contenidos que se podrán disfrutar en la muestra.